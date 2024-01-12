В аэропорт Кольцово пришли проверяющие

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Толпы людей перед аэропортом наблюдались утром 12 января. Ситуация попала в поле зрения проверяющих. По данным ведомства, в аэропорту все пропускные пункты работают и организовывают запуск людей. А очереди связаны с увеличенным количеством рейсов и пассажиров.
Приехав на место, проверяющие не увидели очередей — пассажиропоток был разгружен. Тем не менее, теперь работников Кольцово оценят на предмет соблюдения закона.
Ранее в аэропорту сообщали о том, что в Кольцово можно зайти с трех входов, о чем пассажиры были предупреждены.