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Posted Сегодня, 12:59

Published Сегодня, 12:59

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

Прокуратура нагрянула в Кольцово после сообщений об очередях

В аэропорт Кольцово пришли проверяющие

12 января 2024, 12:59
Фото: Midjourney

Прокуратура нагрянула в Кольцово после сообщений об очередях

В Екатеринбурге в аэропорт Кольцово нагрянули проверяющие из Свердловской транспортной прокуратуры. Причина — утренние очереди на входе в здание.

Толпы людей перед аэропортом наблюдались утром 12 января. Ситуация попала в поле зрения проверяющих. По данным ведомства, в аэропорту все пропускные пункты работают и организовывают запуск людей. А очереди связаны с увеличенным количеством рейсов и пассажиров.

Приехав на место, проверяющие не увидели очередей — пассажиропоток был разгружен. Тем не менее, теперь работников Кольцово оценят на предмет соблюдения закона.

Ранее в аэропорту сообщали о том, что в Кольцово можно зайти с трех входов, о чем пассажиры были предупреждены.

40 человек стоят в огромной очереди у аэропорта Кольцово
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#Происшествия#Проверка#Кольцово#Аэропорт#Аэропорт «Кольцово»#Екатеринбург#Очереди#Дарья Сорокина
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