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Торги под КРТ открыты в Екатеринбурге районе улицы Патриса Лумумбы

В Екатеринбурге открыты торги для участка в районе улицы Патриса Лумумбы

12 января 2024, 13:21
Фото: 1MI

Торги под КРТ открыты в Екатеринбурге районе улицы Патриса Лумумбы

В Екатеринбурге под КРТ открыли торги для участка в районе улицы Патриса Лумумбы. Территорию на торги выставили городские власти.

Речь идет об участке, расположенном на Патриса Лумумбы — Мусоргского — Газорезчиков. Его застроят в рамках КРТ. Документ уже подписан мэром города Алексеем Орловым. Аукцион состоится в период 45 дней со дня согласования документа.

Этот участок города был отдан под КРТ в конце прошлого года. Общая площадь пространства, которое планируется застроить, 37,4 тыс. кв. м. Строителям предстоит ликвидировать 14 старых домов. Они были возведены в 50-е годы. На их месте необходимо будет возвести квартиры для 800 екатеринбуржцев и детский сад для 225 малышей. Реализовать все это нужно максимум за 13 лет.

Ранее в Екатеринбурге инвестор получил разрешение на застройку территории мясокомбината.

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