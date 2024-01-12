В Екатеринбурге открыты торги для участка в районе улицы Патриса Лумумбы

Этот участок города был отдан под КРТ в конце прошлого года. Общая площадь пространства, которое планируется застроить, 37,4 тыс. кв. м. Строителям предстоит ликвидировать 14 старых домов. Они были возведены в 50-е годы. На их месте необходимо будет возвести квартиры для 800 екатеринбуржцев и детский сад для 225 малышей. Реализовать все это нужно максимум за 13 лет.