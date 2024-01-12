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Published Сегодня, 07:25

Modified Сегодня, 07:27

Updated Сегодня, 07:27

22-летнего петербуржца ищут в Екатеринбурге

В Екатеринбурге разыскивается молодой человек из Санкт-Петербурга

12 января 2024, 07:25
Фото: Midjourney

22-летнего петербуржца ищут в Екатеринбурге

В Екатеринбурге разыскивают Михаила Дьяконова. Ему 22 года и он из Санкт-Петербурга.

Парень пропал в Санкт-Петербурге 26 октября. По информации следователей, молодой человек может быть в уральской столице, сообщают поисковики «Лиза Алерт».

Фото: «Лиза Алерт»

На момент пропажи Михаил был одет в темно-серую куртку, штаны спортивного кроя и ботинки. При нем был черный рюкзак. Рост петербуржца — 175 сантиметров. У него карие глаза и светлые волосы.

Всех тех, кто видел Михаила, просят рассказать об этом поисковикам и в полицию.

Также в Екатеринбурге неделю ищут педофила, который насиловал свою дочку на протяжении нескольких лет. Злоумышленнику 34 года. Его дочери семь лет. Возбуждено уголовное дело. Педофилу грозит до 20 лет тюрьмы.

Также ранее Свердловской области была найдена мертвой пенсионерка, которую с 9 января искали правоохранители и волонтеры. Пенсинерке был 81 год. Подробности того, что произошло, не разглашаются.

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#Происшествия#Свердловская область#Полиция#Поиск#Санкт-Петербург#Пропажа#Лиза Алерт#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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