В Екатеринбурге разыскивается молодой человек из Санкт-Петербурга

Также в Екатеринбурге неделю ищут педофила, который насиловал свою дочку на протяжении нескольких лет. Злоумышленнику 34 года. Его дочери семь лет. Возбуждено уголовное дело. Педофилу грозит до 20 лет тюрьмы.