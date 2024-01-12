В Екатеринбурге разыскивается молодой человек из Санкт-Петербурга

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Парень пропал в Санкт-Петербурге 26 октября. По информации следователей, молодой человек может быть в уральской столице, сообщают поисковики «Лиза Алерт».
На момент пропажи Михаил был одет в темно-серую куртку, штаны спортивного кроя и ботинки. При нем был черный рюкзак. Рост петербуржца — 175 сантиметров. У него карие глаза и светлые волосы.
Всех тех, кто видел Михаила, просят рассказать об этом поисковикам и в полицию.
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