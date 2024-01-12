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Posted Сегодня, 16:43

Published Сегодня, 16:43

Modified Сегодня, 16:45

Updated Сегодня, 16:45

Шестилетнего ребёнка чуть не задушило шарфом на горнолыжном подъёмнике в Миассе

В Миассе чуть не погиб ребенок на горнолыжном курорте

12 января 2024, 16:43
Фото: 1MI

Шестилетнего ребёнка чуть не задушило шарфом на горнолыжном подъёмнике в Миассе

Ребенок шести лет чуть не задохнулся шарфом на горнолыжном подъемнике в Миассе.

Многодетная семья приехала на базу «Солнечная долина», чтобы провести зимние каникулы. Однако отдых сменился трагедией.

Шестилетний ребенок упал на ленточном подъемнике в присутствии инструктора. Его шарф запутался в барабане, а его семьи не было рядом.

Впоследствии ребенка отправили в больницу, его состояние оценивается как тяжелое. Пока он не пришел в сознание.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге судят воспитателя за смерть девочки на горке в детсаду, которая погибла от удушения шарфом.

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