В Миассе чуть не погиб ребенок на горнолыжном курорте

Posted Сегодня, 16:43
Published Сегодня, 16:43
Modified Сегодня, 16:45
Updated Сегодня, 16:45
Многодетная семья приехала на базу «Солнечная долина», чтобы провести зимние каникулы. Однако отдых сменился трагедией.
Шестилетний ребенок упал на ленточном подъемнике в присутствии инструктора. Его шарф запутался в барабане, а его семьи не было рядом.
Впоследствии ребенка отправили в больницу, его состояние оценивается как тяжелое. Пока он не пришел в сознание.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге судят воспитателя за смерть девочки на горке в детсаду, которая погибла от удушения шарфом.