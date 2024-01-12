В Москве прошла церемония прощания с погибшим на СВО бывшим главой УМВД Екатеринбурга

Posted Сегодня, 15:56
Published Сегодня, 15:56
Modified Сегодня, 15:58
Updated Сегодня, 15:58
У крематория собрались примерно 50 человек, на место прощания приехали коллеги и курсанты.
О гибели бывшего руководителя полиции стало известно в начале января. Однако есть версия, что его не стало еще в декабре.
Вся семья бывшего полицейского находится в Нижнем Новгороде, передает «КП-Екатеринбург».
Напомним, что два года назад Трифонов был признан виновным в получении взятки в размере более 7 млн. В результате он нес наказание: 9,5 лет колонии. Год назад мужчина поехал служить в зону СВО, куда его изначально не хотели брать.