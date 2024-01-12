tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:56

Published Сегодня, 15:56

Modified Сегодня, 15:58

Updated Сегодня, 15:58

Пятьдесят человек простились с погибшим на СВО экс-главой УМВД Екатеринбурга

В Москве прошла церемония прощания с погибшим на СВО бывшим главой УМВД Екатеринбурга

12 января 2024, 15:56
Фото: 1MI

Пятьдесят человек простились с погибшим на СВО экс-главой УМВД Екатеринбурга

Прощание с бывшим главой полиции Екатеринбурга Игорем Трифоновым состоялось в столице России.

У крематория собрались примерно 50 человек, на место прощания приехали коллеги и курсанты.

О гибели бывшего руководителя полиции стало известно в начале января. Однако есть версия, что его не стало еще в декабре.

Вся семья бывшего полицейского находится в Нижнем Новгороде, передает «КП-Екатеринбург».

Напомним, что два года назад Трифонов был признан виновным в получении взятки в размере более 7 млн. В результате он нес наказание: 9,5 лет колонии. Год назад мужчина поехал служить в зону СВО, куда его изначально не хотели брать.

Стала известна дата похорон погибшего на СВО экс-начальника полиции Екатеринбурга
Узнать подробнее
Читайте также:
Пойманный на взятке в 7,5 млн генерал Трифонов из Екатеринбурга отрицает свою винуВысокопоставленный экс-силовик Трифонов рассказал о давлении следствия и УФСБ«Он не мямля какой-то». Строитель метро в Екатеринбурге погиб на СВО
#Свердловская область#Смерть#Полиция#Похороны#Прощание#18+#Екатеринбург#Инцидент#СВО#Камилла Булгакова
Подпишитесь
Как изменились ассортимент и стоимость яиц в Нижнем Тагиле за каникулы
Вчера, 04:51
Еще одно новогоднее застолье: отмечают ли Старый Новый год жители Нижнего Тагила?
Сегодня, 11:10
Погибший убийца, смерть семьи и сбитая двумя грузовиками: самые громкие ДТП 2023 года
Сегодня, 05:13
Дом на Тагилстрое снесут в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:59
Морозы накроют Нижний Тагил в выходные
Вчера, 11:26
В аэропорт Кольцово пришли проверяющие
Сегодня, 12:59