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Published Сегодня, 10:48

Modified Сегодня, 10:50

Updated Сегодня, 10:50

Липовый тракт закрывают в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле на месяц закроют движение на Липовом тракте

12 января 2024, 10:48
Фото: 1MI

Липовый тракт закрывают в Нижнем Тагиле

Движение автомобилей закроют на Липовом тракте в Нижнем Тагиле. Речь идет об участке от улицы Оплетина до Черных.

Закрытие запланировано на период с 22 января до 29 февраля. Причина перекрытия — обеспечение безопасности движения на время капремонта систем водоотведения.

«Водоканалу-НТ» поручено установить спредупреждающие о перекрытии дорожные знаки. Дорожное движение на данном участке будут контролировать сотрудники ГИБДД.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле на время закрыто движение на улице Октябрьской Революции. Тем не менее, на месте был организован подъезд к домам граждан.

Появились кадры с места аварии, из-за которой перекрыли Пермский тракт
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#Транспорт#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Дорога#ГИБДД#Липовый тракт#Жилые дома#Дорожные знаки#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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