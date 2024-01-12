В Нижнем Тагиле на месяц закроют движение на Липовом тракте

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Закрытие запланировано на период с 22 января до 29 февраля. Причина перекрытия — обеспечение безопасности движения на время капремонта систем водоотведения.
«Водоканалу-НТ» поручено установить спредупреждающие о перекрытии дорожные знаки. Дорожное движение на данном участке будут контролировать сотрудники ГИБДД.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле на время закрыто движение на улице Октябрьской Революции. Тем не менее, на месте был организован подъезд к домам граждан.