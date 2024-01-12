В Нижнем Тагиле снова проведут фестиваль «Золотой ключик 2024»

В этот раз мероприятие будет проведено благодаря Президентскому фонду культурных инициатив. Второй раз тагильчане получают грант для реализации фестиваля, который мог не состояться. В первый раз, когда проект стал обладателем гранта в 2022 году, он предстал своего рода подарком к 300-летию города.