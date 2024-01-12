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Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

В Нижнем Тагиле открыт прием заявок на участие в фестивале «Золотой ключик 2024»

В Нижнем Тагиле снова проведут фестиваль «Золотой ключик 2024»

12 января 2024, 14:02
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле открыт прием заявок на участие в фестивале «Золотой ключик 2024»

В Нижнетагильском театре кукол принимают заявки для участия в фестивале.

Мероприятие проводится в рамках празднования юбилея театра кукол. Все заявки принимаются до 10 марта. Сам фестиваль организован кукольниками совместно с властями города.

В этот раз мероприятие будет проведено благодаря Президентскому фонду культурных инициатив. Второй раз тагильчане получают грант для реализации фестиваля, который мог не состояться. В первый раз, когда проект стал обладателем гранта в 2022 году, он предстал своего рода подарком к 300-летию города.

Ранее сообщалось, что скончалась бывшая директор нижнетагильского Театра кукол Ольга Цибизова.

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