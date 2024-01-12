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Published Сегодня, 14:55

Modified Сегодня, 14:57

Updated Сегодня, 14:57

3 миллиарда рублей направили на обеспечение жильем свердловских детей-сирот

В Свердловской области больше 800 льготников получат ключи от новой квартиры

12 января 2024, 14:55
Фото: 1MI

3 миллиарда рублей направили на обеспечение жильем свердловских детей-сирот

В Свердловской области выделяют 3 миллиарда рублей, чтобы приобрести жилье для сирот.

Предполагается, что примерно 800 человек станут обладателями своей квартиры. Часть финансирования идет из бюджета области, а часть из федерального, сообщает департамент информационной политики региона.

Суть выделения денег состоит не только в приобретении жилья, но и в предоставлении денежных средств, а также погашении ипотеки при ее наличии у сироты.

Ранее сообщалось, что более 100 сирот в Нижнем Тагиле получают ключи.

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#Дети#Свердловская область#Жилье#Квартира#Детский дом#Дом#Сироты#Екатеринбург#Камилла Булгакова
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