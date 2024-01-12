В Свердловской области больше 800 льготников получат ключи от новой квартиры

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
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Предполагается, что примерно 800 человек станут обладателями своей квартиры. Часть финансирования идет из бюджета области, а часть из федерального, сообщает департамент информационной политики региона.
Суть выделения денег состоит не только в приобретении жилья, но и в предоставлении денежных средств, а также погашении ипотеки при ее наличии у сироты.
Ранее сообщалось, что более 100 сирот в Нижнем Тагиле получают ключи.