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В Нижнем Тагиле проводят проверку после оскорбления водителем автобуса школьниц

Водитель автобуса оскорбил школьниц в Нижнем Тагиле. ЧП заинтересовались следователи

12 января 2024, 08:19
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле проводят проверку после оскорбления водителем автобуса школьниц

В автобусе в Нижнем Тагиле водитель высказался в адрес двух девочек, которым 15 и 17 лет. Ситуацией заинтересовался СК.

Инцидент произошел 10 января в Тагилстроевском районе. По данным регионального СК, водитель применил физическое насилие и оскорбительно высказался в адрес девушек, находившихся в салоне общественного транспорта.

Инициирована проверка. Действия водителя подходят под ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Будет проведен комплекс мероприятий, по окончании которого следователи примут решение.

Ранее водитель сообщал, что одна из девушек спровоцировала его на агрессию. Она небрежно бросила деньги в качестве оплаты за проезд, и они разлетелись по салону. Когда водитель высказал ей замечание, она выругалась.

Компания-перевозчик ранее сообщала, что это не оправдывает поведение водителя.

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