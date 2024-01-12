Водитель маршрутки набросился с кулаками на девочку-подростка в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 21:30
Published Сегодня, 21:30
Modified Сегодня, 21:32
Updated Сегодня, 21:32
Нападение произошло в момент, когда девушка выходила из маршрутки, расплатившись за проезд.
«Неожиданно, уже на выходе водитель 36-й маршутки набросился на несовершеннолетнюю девочку с оскорблениями и кулаками. […] Девушка тут же, не удержавшись на ногах, полетела кубырем с лесенки на землю», — рассказал один из очевидцев случившегося.
По его словам, девушка при падении ударилась головой, но это не остановило водителя маршрутки и он продолжил ее избивать. В конфликт вмешались две проходившие мимо женщины, после чего он отпустил подростка.
Сама девушка рассказала каналу, что водитель нецензурно ее обругал, избил и испортил вещи и паспорт. По ее словам, он хамил пассажирам, а когда она расплачивалась с ним за проезд, то уронила на пол несколько рублей.
«Он сразу же начал хамить. Я не ожидала, что он начнет распускать руки. Так и не поняла за что он меня избил», — сказала девочка.
В полиции организовали проверку, по результатам которой будет принято обоснованное решение.