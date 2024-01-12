«Вызовите скорую, я руку сломал»: подростки напали на пункт Wildberries в Богдановиче

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Изначально трое ребят ворвались в пункт, а один из них сообщил сотруднице, что у него якобы сломана рука. Он попросил ее вызвать скорую.
В тоже время другой подросток зашел в кабинку для примерки, а третий налетчик расположился на пуфике на входе. Видеозапись размещена в сообществе «Злой Екатеринбург».
Далее парни стали самовольно расхаживать по пункту, а на замечания сотрудницы о том, что в некоторые помещения нельзя заходить, они не реагировали.
В какой-то момент один из дебоширов взял со стола ножницы и стал их подбрасывать в воздухе. Одновременно с этим он задавал вопросы сотруднице пункта.
Вы сюда борзеть пришли, молодые люди? — спросила женщина.
Один из парней в этот момент стал снимать украшения с мини-елки, стоящей на столе. Другой налетчик в это время подошел к сотруднице с канцелярским ножом и продемонстрировал ей его. Это время женщина уже набирала номер полиции.
Далее подростки поспешили удалиться, при этом обругав сотрудницу матом.
Ранее житель Екатеринбурга набросился на сотрудника МЧС, который хотел помочь девушке.