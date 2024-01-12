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Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 11:47

Updated Сегодня, 11:47

В Богдановиче подростки устроили дебош в пункте Wildberries

«Вызовите скорую, я руку сломал»: подростки напали на пункт Wildberries в Богдановиче

12 января 2024, 11:45
Фото: 1MI

В Богдановиче подростки устроили дебош в пункте Wildberries

В Богдановиче трое подростков устроили дебош в пункте выдачи заказов Wildberries.

Изначально трое ребят ворвались в пункт, а один из них сообщил сотруднице, что у него якобы сломана рука. Он попросил ее вызвать скорую.

В тоже время другой подросток зашел в кабинку для примерки, а третий налетчик расположился на пуфике на входе. Видеозапись размещена в сообществе «Злой Екатеринбург».

Далее парни стали самовольно расхаживать по пункту, а на замечания сотрудницы о том, что в некоторые помещения нельзя заходить, они не реагировали.

В какой-то момент один из дебоширов взял со стола ножницы и стал их подбрасывать в воздухе. Одновременно с этим он задавал вопросы сотруднице пункта.

Вы сюда борзеть пришли, молодые люди? — спросила женщина.

Один из парней в этот момент стал снимать украшения с мини-елки, стоящей на столе. Другой налетчик в это время подошел к сотруднице с канцелярским ножом и продемонстрировал ей его. Это время женщина уже набирала номер полиции.

Далее подростки поспешили удалиться, при этом обругав сотрудницу матом.

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#Нож#Подростки#Криминал#Нападение#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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