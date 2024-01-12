Юная тагильчанка взяла серебро по скалолазанию во всероссийских соревнованиях

Posted Сегодня, 16:56
Published Сегодня, 16:56
Modified Сегодня, 16:58
Updated Сегодня, 16:58
Турнир проходил в Воронеже в начале года и собрал почти 500 спортсменов из разных регионов России, сообщает «Тагильский рабочий».
В категории лазания на скорость среди спортсменок 2009–2010 года рождения серебро взяла девочка из Нижнего Тагила Анастасия Попова. Известно, что она занимается под руководством опытных тренеров Ксении Вялковой и Алексея Андреенко.
Отмечается, что Анастасия Попова продемонстрировала свое мастерство и мощную физическую подготовку, что позволило ей войти в число призеров.
Ранее сообщалось, что юные горнолыжники Нижнего Тагила стали чемпионами первенства региона.