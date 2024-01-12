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Published Сегодня, 16:56

Modified Сегодня, 16:58

Updated Сегодня, 16:58

Юная спортсменка из Нижнего Тагила заняла второе место по скалолазанию в РФ

Юная тагильчанка взяла серебро по скалолазанию во всероссийских соревнованиях

12 января 2024, 16:56
Фото: 1MI

Юная спортсменка из Нижнего Тагила заняла второе место по скалолазанию в РФ

Юная спортсменка из Нижнего Тагила смогла показать отличные результаты на всероссийских соревнованиях по скалолазанию.

Турнир проходил в Воронеже в начале года и собрал почти 500 спортсменов из разных регионов России, сообщает «Тагильский рабочий».

В категории лазания на скорость среди спортсменок 2009–2010 года рождения серебро взяла девочка из Нижнего Тагила Анастасия Попова. Известно, что она занимается под руководством опытных тренеров Ксении Вялковой и Алексея Андреенко.

Отмечается, что Анастасия Попова продемонстрировала свое мастерство и мощную физическую подготовку, что позволило ей войти в число призеров.

Ранее сообщалось, что юные горнолыжники Нижнего Тагила стали чемпионами первенства региона.

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