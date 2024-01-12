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Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 09:54

Updated Сегодня, 09:54

Программист из Екатеринбурга пропал две недели назад

Загадочно пропавшего программиста в Екатеринбурге нашли в неожиданном месте

12 января 2024, 09:54
Фото: Midjourney

Программист из Екатеринбурга пропал две недели назад

В Екатеринбурге две недели искали 27-летнего молодого человека. Он перестал выходить на связь 27 декабря 2023 года. Его нашли 11 января 2024 года.

За несколько дней до Нового года молодой человек перестал общаться с близкими людьми и появляться на работе, а его телефон стал недоступен. Его родители, которые живут в Первоуральске, забеспокоились, пишет «КП-Екатеринбург».

При этом, как рассказал знакомый семьи, парень не общался со своей матерью несколько лет, так как у них были непростые отношения и они поддерживали связь через брата екатеринбуржца. Недавно он пропал и ничего не сообщил брату о том, где находится.

Мама молодого человека приехала в Екатеринбург и обратилась в полицию. Также тревогу забили его коллеги.

11 января пропавшего нашли полицейские. Как оказалось, все эти дни программист безвылазно находился у себя дома. Екатеринбуржец запретил правоохранителям сообщать маме его адрес. Также он позвонил начальству и скоро выйдет на работу.

Напомним, в Екатеринбурге ищут 22-летнего парня из Санкт-Петербурга, который исчез в октябре 2023 года.

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