Загадочно пропавшего программиста в Екатеринбурге нашли в неожиданном месте

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
За несколько дней до Нового года молодой человек перестал общаться с близкими людьми и появляться на работе, а его телефон стал недоступен. Его родители, которые живут в Первоуральске, забеспокоились, пишет «КП-Екатеринбург».
При этом, как рассказал знакомый семьи, парень не общался со своей матерью несколько лет, так как у них были непростые отношения и они поддерживали связь через брата екатеринбуржца. Недавно он пропал и ничего не сообщил брату о том, где находится.
Мама молодого человека приехала в Екатеринбург и обратилась в полицию. Также тревогу забили его коллеги.
11 января пропавшего нашли полицейские. Как оказалось, все эти дни программист безвылазно находился у себя дома. Екатеринбуржец запретил правоохранителям сообщать маме его адрес. Также он позвонил начальству и скоро выйдет на работу.
Напомним, в Екатеринбурге ищут 22-летнего парня из Санкт-Петербурга, который исчез в октябре 2023 года.