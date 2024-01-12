Жители Екатеринбурга назвали сумму достойной пенсии

Самые большие пенсионные ожидания у москвичей. Они мечтают о 51 500 рублей. Не отстают от них и петербуржцы с ожиданием 49 тысяч рублей в качестве пенсионных выплат. У жителей других регионов мечты о суммах пенсии скромнее.