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Published Сегодня, 07:53

Modified Сегодня, 07:55

Updated Сегодня, 07:55

Жители Екатеринбурга считают 47 тысяч рублей достойной пенсией

Жители Екатеринбурга назвали сумму достойной пенсии

12 января 2024, 07:53
Фото: Midjourney

Жители Екатеринбурга считают 47 тысяч рублей достойной пенсией

В Екатеринбурге местные жители назвали сумму, которую считают хорошей пенсией. Это 47 тысяч рублей и более.

К такому выводу пришли специалисты сервиса SuperJob. 47 600 рублей — минимальная отметка нормальной пенсии по мнению уральцев.

В апреле прошлого года ожидания екатеринбуржцев относительно пенсии были чуть скромнее — они называли 47 500 рублей, в ноябре они обозначали такую же сумму, а в апреле сообщили, что 44 400 рублей вполне достаточно.

Годом ранее местные жители считали хорошей пенсией сумму в 42 300 рублей. На год раньше сумма была меньше — 39 900 рублей, а в 2019-м — 38 500 рублей.

Согласно опросу, в среднем, мужчины называли необходимую пенсию для жизни на две тысячи больше, чем женщины. И, чем старше опрашиваемый, тем большую сумму он называл.

Самые большие пенсионные ожидания у москвичей. Они мечтают о 51 500 рублей. Не отстают от них и петербуржцы с ожиданием 49 тысяч рублей в качестве пенсионных выплат. У жителей других регионов мечты о суммах пенсии скромнее.

Ранее были названы размеры социальных выплат для уральцев на 2024 год. МРОТ в новом году увеличился на 18,5%. Теперь он составлет 19 242 рубля.

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