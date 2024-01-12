Жители Екатеринбурга назвали сумму достойной пенсии

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
К такому выводу пришли специалисты сервиса SuperJob. 47 600 рублей — минимальная отметка нормальной пенсии по мнению уральцев.
В апреле прошлого года ожидания екатеринбуржцев относительно пенсии были чуть скромнее — они называли 47 500 рублей, в ноябре они обозначали такую же сумму, а в апреле сообщили, что 44 400 рублей вполне достаточно.
Годом ранее местные жители считали хорошей пенсией сумму в 42 300 рублей. На год раньше сумма была меньше — 39 900 рублей, а в 2019-м — 38 500 рублей.
Согласно опросу, в среднем, мужчины называли необходимую пенсию для жизни на две тысячи больше, чем женщины. И, чем старше опрашиваемый, тем большую сумму он называл.
Самые большие пенсионные ожидания у москвичей. Они мечтают о 51 500 рублей. Не отстают от них и петербуржцы с ожиданием 49 тысяч рублей в качестве пенсионных выплат. У жителей других регионов мечты о суммах пенсии скромнее.
Ранее были названы размеры социальных выплат для уральцев на 2024 год. МРОТ в новом году увеличился на 18,5%. Теперь он составлет 19 242 рубля.