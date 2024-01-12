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Челябинцы купили билеты в несуществующий вагон поезда до Екатеринбурга

Жителям Челябинска продали билеты на поезд до Екатеринбурга в несуществующий вагон

12 января 2024, 06:54
Фото: 1MI

Челябинцы купили билеты в несуществующий вагон поезда до Екатеринбурга

Жители Челябинска приобрели билеты на поезд до Екатеринбурга в несуществующий вагон.

Один из покупателей билетов рассказал, что он купил билеты на «Орлан». Позже оказалось, что билеты не имеют мест, а вагон вовсе не существует, пишет Ура.ру.

Теперь мужчина опасается, что в Екатеринбург он поедет стоя. Ранее такое ЧП уже было 2 января. Тогда челябинцы купили билеты в несуществующий вагон до уральской столицы. Внутри едва не произошла драка за места.

Ранее сообщалось, что отца с пятилетней дочкой сняли с поезда в Серове, потому что у мужчины не оказалось с собой оригинала паспорта. Он показал документ через Госуслуги, однако это не удовлетворило проводников.

Выяснены обстоятельства снятия отца и дочери с поезда в Свердловской области
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#Происшествия#Свердловская область#Челябинск#Поезд#Билеты#Места#Екатеринбург#Орлан#Дарья Сорокина
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