Жителям Челябинска продали билеты на поезд до Екатеринбурга в несуществующий вагон

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
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Updated Сегодня, 06:57
Один из покупателей билетов рассказал, что он купил билеты на «Орлан». Позже оказалось, что билеты не имеют мест, а вагон вовсе не существует, пишет Ура.ру.
Теперь мужчина опасается, что в Екатеринбург он поедет стоя. Ранее такое ЧП уже было 2 января. Тогда челябинцы купили билеты в несуществующий вагон до уральской столицы. Внутри едва не произошла драка за места.
Ранее сообщалось, что отца с пятилетней дочкой сняли с поезда в Серове, потому что у мужчины не оказалось с собой оригинала паспорта. Он показал документ через Госуслуги, однако это не удовлетворило проводников.