13,5 рубля за одно. В Нижнем Тагиле начали продавать яйца поштучно

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
13 января ходила в магазин за продуктами. С удивлением увидела, что в «Монетке» яйца теперь можно купить не десятками, как обычно, а поштучно. Одно, «СО» и «С1», там стоит 13,5 рубля, — рассказала TagilCity.ru жительница Тагилстроя Марина.
Цены на куриные яйца в Нижнем Тагиле продолжают расти. Журналист редакции TagilCity.ru мониторил стоимость продукта до и после новогодних праздников. Также выяснилось, что в каникулы ассортимент яиц значительно снизился.