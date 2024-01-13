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Posted Сегодня, 13:14

Published Сегодня, 13:14

Modified Сегодня, 13:16

Updated Сегодня, 13:16

В Нижнем Тагиле начали продавать яйца поштучно

13,5 рубля за одно. В Нижнем Тагиле начали продавать яйца поштучно

13 января 2024, 13:14
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле начали продавать яйца поштучно

В магазинах Нижнего Тагила покупатели заметили яйца, которые можно купить поштучно. Цена одного в «Монетке» составляет 13,5 рубля.
13 января ходила в магазин за продуктами. С удивлением увидела, что в «Монетке» яйца теперь можно купить не десятками, как обычно, а поштучно. Одно, «СО» и «С1», там стоит 13,5 рубля, — рассказала TagilCity.ru жительница Тагилстроя Марина.
Фото: tagilcity.ru

Цены на куриные яйца в Нижнем Тагиле продолжают расти. Журналист редакции TagilCity.ru мониторил стоимость продукта до и после новогодних праздников. Также выяснилось, что в каникулы ассортимент яиц значительно снизился.

Где в Нижнем Тагиле продают самые дешевые куриные яйца?
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