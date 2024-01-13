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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

В Екатеринбурге за 27 млрд планируют продлить трамвайную ветку в Академическом

Депо и новые пути: в Екатеринбурге расширят трамвайную сеть за 27 млрд

13 января 2024, 12:03
Фото: 1MI

В Екатеринбурге за 27 млрд планируют продлить трамвайную ветку в Академическом

Администрация Екатеринбурга собирается договор концессии, для того, чтобы продлить трамвайную ветку в Академическом районе.

Перечень объектов, в отношении которых планируется заключить концессию, размещена на официальном сайте города. Постановление подписал мэр Алексей Орлов.

Ориентировочная стоимость новой трамвайной линии составляет 27,2 миллиарда рублей. Согласно документации, необходимо будет создать одиночный путь протяженностью в 24,5 километра, реконструировать полотно длиной в 1,7 километра. Кроме того, будет создано новое трамвайное депо и три единицы тяговых подстанций.

Помимо расширения трамвайной сети в столице Урала собираются построить несколько физкультурно-оздоровительных комплексов с бассейнами в разных районах города, школу на 1 100 мест, новый корпус образовательного центра школы № 183 и реконструировать 44 сети уличного освещения. Все эти объекты также указаны в приложении к постановлению.

В конце декабря 2023 года власти Екатеринбурга анонсировали второй трамвайный маршрут для жителей Академического района. Сейчас его обслуживает только один маршрут. При этом для нормальной развозки пассажиров не хватает вагонов и сотрудников транспортного предприятия. Между тем, на ВИЗе существует большая необходимость в общественном транспорте.

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#Транспорт#Постановление#Пассажиры#Рельсы#Трамвай#Концессия#Екатеринбург#Евгения Сафина
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