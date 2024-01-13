Депо и новые пути: в Екатеринбурге расширят трамвайную сеть за 27 млрд

В конце декабря 2023 года власти Екатеринбурга анонсировали второй трамвайный маршрут для жителей Академического района. Сейчас его обслуживает только один маршрут. При этом для нормальной развозки пассажиров не хватает вагонов и сотрудников транспортного предприятия. Между тем, на ВИЗе существует большая необходимость в общественном транспорте.