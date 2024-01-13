Министр промышленности РФ Денис Мантуров посетил уральские заводы

Сначала делегация отправилась на «Уралтрансмаш», затем на Уральский оптико-механический завод. Там чиновники приняли участие в открытии нового корпуса предприятия, на котором будет заготовительное производство. Также Денис Мантуров приехал на Уральский завод гражданской авиации.