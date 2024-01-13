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Published Сегодня, 10:54

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Updated Сегодня, 10:56

В Екатеринбург с визитом прибыл министр промышленности Денис Мантуров

Министр промышленности РФ Денис Мантуров посетил уральские заводы

13 января 2024, 10:54
Фото: Департамент информполитики Свердловской области

В Екатеринбург с визитом прибыл министр промышленности Денис Мантуров

12 января в Екатеринбург с визитом прибыл министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, чтобы проинспектировать выполнение гособоронзаказа.

Кроме Дениса Мантурова на встречах с промышленниками присутствовали Владимир Якушев, полпред президента в УрФО, и Алексей Шмыков, первый замгубернатора Свердловской области.

Сначала делегация отправилась на «Уралтрансмаш», затем на Уральский оптико-механический завод. Там чиновники приняли участие в открытии нового корпуса предприятия, на котором будет заготовительное производство. Также Денис Мантуров приехал на Уральский завод гражданской авиации.

Он отметил, что в Свердловской области предприятия активно развиваются и растет объем продукции. Кроме того, улучшаются условия для труда сотрудников.

Фото: Департамент информполитики Свердловской области

Напомним, в Нижнем Тагиле работает «Уралвагонзавод», который является одним из крупнейших оборонных предприятий Российской Федерации. В рамках выполнения гособоронзаказа завод значительно нарастил свои мощности.

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#Визит#Денис Мантуров#Гособоронзаказ#Екатеринбург#Евгения Сафина#Заводы
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