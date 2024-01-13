Министр промышленности РФ Денис Мантуров посетил уральские заводы

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Кроме Дениса Мантурова на встречах с промышленниками присутствовали Владимир Якушев, полпред президента в УрФО, и Алексей Шмыков, первый замгубернатора Свердловской области.
Сначала делегация отправилась на «Уралтрансмаш», затем на Уральский оптико-механический завод. Там чиновники приняли участие в открытии нового корпуса предприятия, на котором будет заготовительное производство. Также Денис Мантуров приехал на Уральский завод гражданской авиации.
Он отметил, что в Свердловской области предприятия активно развиваются и растет объем продукции. Кроме того, улучшаются условия для труда сотрудников.
Напомним, в Нижнем Тагиле работает «Уралвагонзавод», который является одним из крупнейших оборонных предприятий Российской Федерации. В рамках выполнения гособоронзаказа завод значительно нарастил свои мощности.