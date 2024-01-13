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Posted Сегодня, 09:09

Published Сегодня, 09:09

Modified Сегодня, 09:11

Updated Сегодня, 09:11

В Санкт-Петербурге пожар на складе Wildberries охватил 50 тысяч кв. м.

Паника и мародерство: огромный склад Wildberries горит в Санкт-Петербурге

13 января 2024, 09:09
Фото: Стоп-кадр видео МЧС РФ

В Санкт-Петербурге пожар на складе Wildberries охватил 50 тысяч кв. м.

Утром 13 января в Санкт-Петербурге начался пожар на складе Wildberries на Московском шоссе.

По словам очевидцев, запах дыма они почувствовали около 7.40. А затем разгорелся сильный пожар на тысяче квадратных метров. Однако пламя начало распространяться дальше.

Сотрудники маркетплейса говорят, что взорвался баллон с газом. У многих на рабочих местах остались личные вещи. При пожаре началась паника и некоторые начали красть чужое.

В результате огонь охватил 50 тысяч квадратных метров. Справляются с возгоранием 136 человек от МЧС и 286 сотрудников РСЧС, используя 99 единиц спецтехники. Предварительно установлено, что пострадавших нет, пишет «КП-Санкт-Петербург».

Напомним, в конце декабря 2023 года Екатеринбурге сгорел склад Ozon. Покупателям обещали вернуть деньги за оплаченные покупки.

Заказ тагильчанки сгорел на складе OZON в Подмосковье
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#Происшествия#Пожар#Заказ#Санкт-Петербург#Склад#Товар#Евгения Сафина#Wildberries
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