Паника и мародерство: огромный склад Wildberries горит в Санкт-Петербурге

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
По словам очевидцев, запах дыма они почувствовали около 7.40. А затем разгорелся сильный пожар на тысяче квадратных метров. Однако пламя начало распространяться дальше.
Сотрудники маркетплейса говорят, что взорвался баллон с газом. У многих на рабочих местах остались личные вещи. При пожаре началась паника и некоторые начали красть чужое.
В результате огонь охватил 50 тысяч квадратных метров. Справляются с возгоранием 136 человек от МЧС и 286 сотрудников РСЧС, используя 99 единиц спецтехники. Предварительно установлено, что пострадавших нет, пишет «КП-Санкт-Петербург».
Напомним, в конце декабря 2023 года Екатеринбурге сгорел склад Ozon. Покупателям обещали вернуть деньги за оплаченные покупки.