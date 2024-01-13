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Published Сегодня, 05:52

Modified Сегодня, 05:54

Updated Сегодня, 05:54

Порнозвезда из Екатеринбурга заняла первое место в рейтинге PornHub

Порноактриса из Екатеринбурга стала самой популярной в рейтинге звезд

13 января 2024, 05:52
Фото: Midjourney

Порнозвезда из Екатеринбурга заняла первое место в рейтинге PornHub

В январе порноактриса Sweetie Fox из Екатеринбурга стала первой в рейтинге известных и популярных моделей на PornHub.

Порноактриса Sweetie Fox, которая родилась в Екатеринбурге в 2001 году, в январе стала самой популярной в рейтинге моделей и звезд на PornHub. Девушка увлекается косплеем, именно это позволило ей добиться такого результата.

Она выкладывает видеоролики вместе с супругом. Оба они переодеваются в персонажей различных аниме-роликов, а также популярных игр, следует из материалов сайта для взрослых.

Напомним, в 2020 году жительница России Ева Элфи стала четвертой в рейтинге звезд PornHub.

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