Порноактриса из Екатеринбурга стала самой популярной в рейтинге звезд

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
Modified Сегодня, 05:54
Updated Сегодня, 05:54
Порноактриса Sweetie Fox, которая родилась в Екатеринбурге в 2001 году, в январе стала самой популярной в рейтинге моделей и звезд на PornHub. Девушка увлекается косплеем, именно это позволило ей добиться такого результата.
Она выкладывает видеоролики вместе с супругом. Оба они переодеваются в персонажей различных аниме-роликов, а также популярных игр, следует из материалов сайта для взрослых.
Напомним, в 2020 году жительница России Ева Элфи стала четвертой в рейтинге звезд PornHub.