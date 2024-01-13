Резкое потепление до -4 градусов ожидается в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 17:12
Published Сегодня, 17:12
Modified Сегодня, 17:14
Updated Сегодня, 17:14
Согласно данным сайта Гисметео, 30-градусные морозы, которые сейчас стоят в городе, сменятся на более комфортную погоду.
Столбики термометров начнут подниматься вверх уже в понедельник, 15 января. Днем прогнозируется до -13 градусов и юго-западный ветер до 12 метров в секунду.
Во вторник, 16 января, начнутся снегопады, а среднесуточная температура составит -11 градусов. Ветер не изменит направление, но порывы снизятся до 10 метров в секунду.
Самый теплый день на рабочей неделе ожидается в среду, 17 января. Днем метеорологи прогнозируют до -4 градусов, ночью — до -8 градусов. Будет пасмурно, небольшой снег и южный ветер до 10 метров в секунду.
В конце рабочей недели погода значительно не изменится, но станет немного холоднее, ночью — до -14 градусов. В четверг, 18 января, ожидается малооблачная погода с прояснениями. В пятницу, 19 января, в Нижнем Тагиле будет пасмурно и без осадков.
Напомним, согласно прогнозу погоды в Свердловской области на Старый Новый год во многих муниципалитетах региона будут стоять 40-градусные морозы.