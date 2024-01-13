Резкое потепление до -4 градусов ожидается в Нижнем Тагиле

В конце рабочей недели погода значительно не изменится, но станет немного холоднее, ночью — до -14 градусов. В четверг, 18 января, ожидается малооблачная погода с прояснениями. В пятницу, 19 января, в Нижнем Тагиле будет пасмурно и без осадков.