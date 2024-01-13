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Published Сегодня, 17:12

Modified Сегодня, 17:14

Updated Сегодня, 17:14

Резкое потепление до -4 градусов ожидается в Нижнем Тагиле

Резкое потепление до -4 градусов ожидается в Нижнем Тагиле

13 января 2024, 17:12
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле на рабочей неделе с 15 по 19 января 2024 года прогнозируются потепление до -4 градусов и снегопады.

Согласно данным сайта Гисметео, 30-градусные морозы, которые сейчас стоят в городе, сменятся на более комфортную погоду.

Столбики термометров начнут подниматься вверх уже в понедельник, 15 января. Днем прогнозируется до -13 градусов и юго-западный ветер до 12 метров в секунду.

Во вторник, 16 января, начнутся снегопады, а среднесуточная температура составит -11 градусов. Ветер не изменит направление, но порывы снизятся до 10 метров в секунду.

Самый теплый день на рабочей неделе ожидается в среду, 17 января. Днем метеорологи прогнозируют до -4 градусов, ночью — до -8 градусов. Будет пасмурно, небольшой снег и южный ветер до 10 метров в секунду.

В конце рабочей недели погода значительно не изменится, но станет немного холоднее, ночью — до -14 градусов. В четверг, 18 января, ожидается малооблачная погода с прояснениями. В пятницу, 19 января, в Нижнем Тагиле будет пасмурно и без осадков.

Напомним, согласно прогнозу погоды в Свердловской области на Старый Новый год во многих муниципалитетах региона будут стоять 40-градусные морозы.

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