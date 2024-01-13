TagilCity.ru продолжит делать замеры воздуха газоанализатором в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Первые замеры после проверки в московской лаборатории были проведены 12 января 2024 года. Температура воздуха составляла -17 градусов Цельсия. Превышения не были установлены.
Вместе с этим, согласно инструкции, замеры нельзя осуществлять при температуре воздуха ниже 20 градусов Цельсия, поэтому на время морозов замеры проводиться не будут. Напомним, на Старый Новый год в Свердловской области прогнозировали 40-градусные морозы. С утра на термометрах уже -25 градусов ниже нуля.
Проверку качества воздуха корреспонденты издания TagilCity.ru прибором проводят уже три года. Устройство имеет семь датчиков, которые способны распознавать семь загрязняющих веществ. Среди них — диоксид азота, диоксид серы, дикосид углерода, сероводород, синильная кислота, формальдегид и метан.
Предлагаем ознакомиться с материалом об экологических итогах 2024 года. TagilCity.ru вспомнил, какие события сопровождали ушедший год — от борьбы за Леневку до зачастивших превышений по выбросам ЕВРАЗ НТМК.