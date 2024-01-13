TagilCity.ru продолжит делать замеры воздуха газоанализатором в Нижнем Тагиле

Вместе с этим, согласно инструкции, замеры нельзя осуществлять при температуре воздуха ниже 20 градусов Цельсия, поэтому на время морозов замеры проводиться не будут. Напомним, на Старый Новый год в Свердловской области прогнозировали 40-градусные морозы. С утра на термометрах уже -25 градусов ниже нуля.