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Posted Сегодня, 10:04

Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

В Нижнем Тагиле возобновлены независимые замеры качества воздуха

TagilCity.ru продолжит делать замеры воздуха газоанализатором в Нижнем Тагиле

13 января 2024, 10:04
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле возобновлены независимые замеры качества воздуха

Корреспонденты TagilCity.ru продолжат проводить ежедневные замеры веществ-загрязнителей в Нижнем Тагиле. Прибор «Геолан-1П» прибыл на Урал из Москвы после ежегодной поверки в специализированной лаборатории.

Первые замеры после проверки в московской лаборатории были проведены 12 января 2024 года. Температура воздуха составляла -17 градусов Цельсия. Превышения не были установлены.

Замеры качества воздуха в Нижнем Тагиле 12 январяЗамеры качества воздуха в Нижнем Тагиле 12 января
Замеры качества воздуха в Нижнем Тагиле 12 января
Фото: tagilcity.ru

Вместе с этим, согласно инструкции, замеры нельзя осуществлять при температуре воздуха ниже 20 градусов Цельсия, поэтому на время морозов замеры проводиться не будут. Напомним, на Старый Новый год в Свердловской области прогнозировали 40-градусные морозы. С утра на термометрах уже -25 градусов ниже нуля.

Проверку качества воздуха корреспонденты издания TagilCity.ru прибором проводят уже три года. Устройство имеет семь датчиков, которые способны распознавать семь загрязняющих веществ. Среди них — диоксид азота, диоксид серы, дикосид углерода, сероводород, синильная кислота, формальдегид и метан.

Предлагаем ознакомиться с материалом об экологических итогах 2024 года. TagilCity.ru вспомнил, какие события сопровождали ушедший год — от борьбы за Леневку до зачастивших превышений по выбросам ЕВРАЗ НТМК.

Борьба за Леневку и летние выбросы. Экологические итоги года в Нижнем Тагиле
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