Телохранителя для первого лица с зарплатой в 110 тысяч ищут в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Согласно данным, предоставленным порталу Е1, самую большую зарплату в 250 тысяч рублей работодатели предлагают ведущим программистам. От 200 тысяч рублей может ежемесячно получать директор, продающий автотовары, однако ему требуется опыт работы не менее пяти лет.
Водителю-экспедитору, развозящему посылки для Почты России, готовы заплатить до 170 тысяч рублей. Токарям в Свердловской предлагают зарплату до 140 тысяч рублей, а барберам — до 120 тысяч.
В Екатеринбурге открыта вакансия телохранителя с заработком в 110 тысяч рублей. Чтобы устроиться на эту работу, надо быть пунктуальным, неконфликтным человеком и иметь не менее трех лет опыта.
Напомним, перед новогодними праздниками в Екатеринбурге вырос спрос на официантов. Из-за дефицита кадров в декабре 2023 года он увеличился в два раза.