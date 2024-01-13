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Published Сегодня, 12:35

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Updated Сегодня, 12:37

В Екатеринбурге назван топ самых высокооплачиваемых профессий

Телохранителя для первого лица с зарплатой в 110 тысяч ищут в Екатеринбурге

13 января 2024, 12:35
Фото: 1MI

В Екатеринбурге назван топ самых высокооплачиваемых профессий

В топ самых высокооплачиваемых профессий в Свердловской области в январе 2024 года вошли программисты, телохранители и барберы.

Согласно данным, предоставленным порталу Е1, самую большую зарплату в 250 тысяч рублей работодатели предлагают ведущим программистам. От 200 тысяч рублей может ежемесячно получать директор, продающий автотовары, однако ему требуется опыт работы не менее пяти лет.

Водителю-экспедитору, развозящему посылки для Почты России, готовы заплатить до 170 тысяч рублей. Токарям в Свердловской предлагают зарплату до 140 тысяч рублей, а барберам — до 120 тысяч.

В Екатеринбурге открыта вакансия телохранителя с заработком в 110 тысяч рублей. Чтобы устроиться на эту работу, надо быть пунктуальным, неконфликтным человеком и иметь не менее трех лет опыта.

Напомним, перед новогодними праздниками в Екатеринбурге вырос спрос на официантов. Из-за дефицита кадров в декабре 2023 года он увеличился в два раза.

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