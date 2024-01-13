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В Екатеринбурге полиция нашла ездившего по тротуару водителя и оштрафовала

Торопился по делам: в Екатеринбурге оштрафован водитель, ехавший по тротуару

13 января 2024, 07:40
Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Екатеринбурге полиция нашла ездившего по тротуару водителя и оштрафовала

Сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга нашли и выписали штраф водителю, который ездил по тротуару. Видеозапись была опубликована в СМИ.

После публикации видеозаписи, где водитель Subaru ехал по тротуару на Сибирском тракте, были опрошены свидетели и очевидцы. Нарушителя установили и вызвали для разбирательства в ГИБДД.

Как выяснилось, за рулем иномарки был 21-летний молодой человек, который живет в Екатеринбурге. Права он получил менее года назад, однако уже девять раз привлекался к административной ответственности. Среди нарушений были и подобные. Сам водитель пояснил, что торопился по своим делам, поэтому и выехал на тротуар, чтобы объехать пробку.

В результате свердловчанин был оштрафован на 500 рублей. Также с ним проведена беседа о недопущении нарушений ПДД.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Напомним, из-за автохамов, который выезжали на трамвайные рельсы в Екатеринбурге, общественный транспорт был задержан на 33 часа. Так как водители застревали, приходилось ждать эвакуатор, чтобы вытащить транспортные средства.

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#Транспорт#ГИБДД#Штраф#Тротуар#Водитель#ПДД#Нарушения#Екатеринбург#Евгения Сафина
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