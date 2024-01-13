Торопился по делам: в Екатеринбурге оштрафован водитель, ехавший по тротуару

Как выяснилось, за рулем иномарки был 21-летний молодой человек, который живет в Екатеринбурге. Права он получил менее года назад, однако уже девять раз привлекался к административной ответственности. Среди нарушений были и подобные. Сам водитель пояснил, что торопился по своим делам, поэтому и выехал на тротуар, чтобы объехать пробку.