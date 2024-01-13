tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:14

Published Сегодня, 14:14

Modified Сегодня, 14:17

Updated Сегодня, 14:17

Предпринимательница с Урала потеряла товар при пожаре на Wildberries

У предпринимательницы из Тагила на складе Wildberries сгорел товар на 350 тысяч

13 января 2024, 14:14
Фото: 1MI

Предпринимательница с Урала потеряла товар при пожаре на Wildberries

Предпринимательница из Нижнего Тагила рассказала, что потеряла в пожаре, который разгорелся 13 января на складе Wildberries в Санкт-Петербурге, товара более чем на 350 тысяч рублей.

По словам тагильчанки, на этот склад ее товары были отгружены несколько дней назад.

Понятно, что это не весь мой товар, он распределен по нескольким складам по всей стране, чтобы быстрее была доставка до покупателей. Однако все-таки это задержка оборотных средств: после продажи товара я вкладываю деньги в закуп новых, — пояснила тагильчанка редакции TagilCity.ru.

Она отметила, что сейчас в компании подсчитывают объемы ущерба и уточняют количество пострадавших. Стоимость сгоревших товаров обещают вернуть и не накладывать штрафы за отмену или сдачу вещей на другой склад. Сейчас товары, размещенные на складе, скрыты с витрины маркетплейса.

Напомним, пожар на огромном складе Wildberries разгорелся в Санкт-Петербурге утром 13 января и охватил площадь в 50 тысяч квадратных метров. На данный момент он локализован, о пострадавших не сообщается.

Клиенты недовольны: на ПВЗ Wildberries в Екатеринбурге огромные очереди
Узнать подробнее
Читайте также:
В микрорайоне Екатеринбурга закрывают пункты выдачи заказов WildberriesПункт выдачи Wildberries в Екатеринбурге брошен пустым и открытымЖитель Первоуральска ограбил пункт выдачи Ozon на 100 тысяч рублей
#Происшествия#Нижний Тагил#Пожар#Склад#Товар#18+#Екатеринбург#Евгения Сафина#Wildberries
Подпишитесь
Еще одно новогоднее застолье: отмечают ли Старый Новый год жители Нижнего Тагила?
Вчера, 11:10
11 помещений выделены в Нижнем Тагиле для агитации на выборы президента РФ
Вчера, 12:42
Юная тагильчанка взяла серебро по скалолазанию во всероссийских соревнованиях
Вчера, 16:56
TagilCity.ru продолжит делать замеры воздуха газоанализатором в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:04
В Москве прошла церемония прощания с погибшим на СВО бывшим главой УМВД Екатеринбурга
Вчера, 15:56
Вспышка гепатита А произошла в Краснотурьинске из-за еды в закусочной «Гиро»
Сегодня, 09:07