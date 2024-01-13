У предпринимательницы из Тагила на складе Wildberries сгорел товар на 350 тысяч

Она отметила, что сейчас в компании подсчитывают объемы ущерба и уточняют количество пострадавших. Стоимость сгоревших товаров обещают вернуть и не накладывать штрафы за отмену или сдачу вещей на другой склад. Сейчас товары, размещенные на складе, скрыты с витрины маркетплейса.