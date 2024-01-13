У предпринимательницы из Тагила на складе Wildberries сгорел товар на 350 тысяч

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
По словам тагильчанки, на этот склад ее товары были отгружены несколько дней назад.
Понятно, что это не весь мой товар, он распределен по нескольким складам по всей стране, чтобы быстрее была доставка до покупателей. Однако все-таки это задержка оборотных средств: после продажи товара я вкладываю деньги в закуп новых, — пояснила тагильчанка редакции TagilCity.ru.
Она отметила, что сейчас в компании подсчитывают объемы ущерба и уточняют количество пострадавших. Стоимость сгоревших товаров обещают вернуть и не накладывать штрафы за отмену или сдачу вещей на другой склад. Сейчас товары, размещенные на складе, скрыты с витрины маркетплейса.
Напомним, пожар на огромном складе Wildberries разгорелся в Санкт-Петербурге утром 13 января и охватил площадь в 50 тысяч квадратных метров. На данный момент он локализован, о пострадавших не сообщается.