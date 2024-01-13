В Ярославской области люди остались без отопления, а власти заняты освещением моста

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
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Жители населенных пунктов, таких как Высокое, Покровское, а также деревни Березники и Инальцино, остаются без стабильного света и тепла. В случае поломки котла в централизованной котельной Березников может возникнуть проблема с отоплением. В Высоком проживает около 300 жителей, в Березниках — столько же, в Инальцино — более 100 человек, а в других населенных пунктах, включая Покровское, Землево и Долгополово, проживает еще около 100 человек, пишут «Новые Известия».
Фельдшерский пункт в Яковцево Борисоглебского района столкнулся с проблемами из-за морозов, несмотря на усилия местного фельдшера. Это означает, что 200 человек остались без необходимой медицинской помощи. В школах Яковцево, Высокого и Березников темно и холодно, что фактически приостанавливает образовательный процесс.
В то время как в райцентре, пгт Борисоглебском, все в порядке — свет есть, тепло тоже. Глава района не обращает должного внимания на замерзающие деревни, предпочитая заниматься другими делами. При этом на подсветку нового моста и велосипедную дорожку было потрачено около 7 миллионов бюджетных средств.
Местные жители в Титово-2 обращаются к губернатору с просьбой не забывать о них. Они вынуждены тратить большие суммы на обогрев генератором, так как их магазин, где они встретились с представителями «Новых известий», также остался без света и тепла. При этом местная жительница Ольга утверждает, что количество пострадавших от отсутствия света и тепла специально занижается.
За электроснабжение в районе отвечает ПАО «Россети Центр». Ремонтники «Россетей» работают по 12 часов в день. 50 км непрерывных поломок обслуживают 3 бригады по три человека. Многие ушли на больничный. Сотрудники бригад жалуются, что линии выходят из строя из-за ветхости проводов и конструкций.