В Ярославской области люди остались без отопления, а власти заняты освещением моста

Жители населенных пунктов, таких как Высокое, Покровское, а также деревни Березники и Инальцино, остаются без стабильного света и тепла. В случае поломки котла в централизованной котельной Березников может возникнуть проблема с отоплением. В Высоком проживает около 300 жителей, в Березниках — столько же, в Инальцино — более 100 человек, а в других населенных пунктах, включая Покровское, Землево и Долгополово, проживает еще около 100 человек, пишут «Новые Известия».