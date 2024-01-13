В «золотой» школе Симановского в Екатеринбурге открыли огромную столовую

В школе на Вторчермете, в которой учатся около 1 300 детей, состоялось торжественное открытие новой столовой. На мероприятии присутствовал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и бывший ученик, бизнесмен Андрей Симановский. Ранее школьникам приходилось питаться в подвальном помещении, так как при строительстве школы столовая не была предусмотрена.