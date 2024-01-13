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В Екатеринбурге в школе на Вторчермете открыли большую столовую и и каток

В «золотой» школе Симановского в Екатеринбурге открыли огромную столовую

13 января 2024, 12:35
Фото: 1MI

В Екатеринбурге в школе на Вторчермете открыли большую столовую и и каток

В школе № 106 в Екатеринбурге, в которой учился бизнесмен Андрей Симановский, открыли новую столовую для учеников на 300 мест и каток.

В школе на Вторчермете, в которой учатся около 1 300 детей, состоялось торжественное открытие новой столовой. На мероприятии присутствовал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и бывший ученик, бизнесмен Андрей Симановский. Ранее школьникам приходилось питаться в подвальном помещении, так как при строительстве школы столовая не была предусмотрена.

Для нового пищеблока пришлось снести пристрой, находящийся рядом с учебным заведением. По словам руководства, в школе учится много детей с ОВЗ, которые питаются дважды в день. Поэтому столы приходилось накрывать по десять раз.

Новая столовая занимает площадь более тысячи квадратных метров и рассчитана на 300 посадочных мест. Для поваров также появился новый большой пищеблок. Общая стоимость строительства составила 173 миллиона рублей. Помимо столовой, в школе с фейерверками был открыт и каток, пишет Е1.

Напомним, в Нижнем Тагиле окончен капитальный ремонт здания школы № 32 на улице Карла Маркса. Сейчас учебное заведение проходит необходимые экспертизы, после чего школьники вернутся в родные стены. Для учащихся на первом этаже также была оборудована новая просторная столовая.

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#Дети#Еда#Школа#Ремонт#Столовая#Ученики#Екатеринбург#Евгения Сафина#Андрей Симановский
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