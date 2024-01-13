Водитель грузовика с поднятым кузовом пробил в Качканаре трубопровод

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Авария случилась около 00.30 на улице Тургенева. Мужчина за рулем грузовика IVECO ехал с поднятым кузовом. Он не убедился в безопасности движения и наехал на трубопровод, который располагался над дорогой. На место ЧП сразу выехали экстренные службы и сотрудники Госавтоинспекции.
В аварии никто не пострадал. Водитель был трезвым. Он рассказал, что изначально кузов на грузовике был опущен, а сам автомобиль исправен. Почему во время поездки кузов поднялся, он объяснить не смог.
Напомним, в центре Екатеринбурга водитель иномарки устроит ДТП и сбежал с места аварии. Второй участник аварии, по словам свидетелей, сильно пострадал.