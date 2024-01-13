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В Качканаре водитель грузовика не опустил кузов и пробил трубопровод

Водитель грузовика с поднятым кузовом пробил в Качканаре трубопровод

13 января 2024, 07:09
Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Качканаре водитель грузовика не опустил кузов и пробил трубопровод

Ночью 13 января в Качканаре произошло дорожно-транспортное происшествие с грузовиком, в результате которого был поврежден трубопровод.

Авария случилась около 00.30 на улице Тургенева. Мужчина за рулем грузовика IVECO ехал с поднятым кузовом. Он не убедился в безопасности движения и наехал на трубопровод, который располагался над дорогой. На место ЧП сразу выехали экстренные службы и сотрудники Госавтоинспекции.

В аварии никто не пострадал. Водитель был трезвым. Он рассказал, что изначально кузов на грузовике был опущен, а сам автомобиль исправен. Почему во время поездки кузов поднялся, он объяснить не смог.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Напомним, в центре Екатеринбурга водитель иномарки устроит ДТП и сбежал с места аварии. Второй участник аварии, по словам свидетелей, сильно пострадал.

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#Происшествия#ДТП#Грузовик#Качканар#Трубопровод#18+#Екатеринбург#Евгения Сафина#Авария#Кузов
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