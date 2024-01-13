Водитель убежал: в Екатеринбурге мужчина на иномарке устроил ДТП

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
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Updated Сегодня, 06:49
По словам очевидцев, авария произошла на проспекте Ленина рядом с домом № 49. Водитель автомобиля Gelandewagen ехал на красный свет и влетел в Kia, а затем вышел из иномарки и убежал с места ДТП.
Как сообщили свидетели, второй водитель сильно пострадал, так как ударился головой. Ему вызвали бригаду скорой помощи. Сейчас в Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего, пишет Е1.
Напомним, в Нижнем Тагиле разыскивается водитель, который разбил бампер у припаркованной машины и скрылся.