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В центре Екатеринбурга водитель иномарки устроил ДТП и скрылся

Водитель убежал: в Екатеринбурге мужчина на иномарке устроил ДТП

13 января 2024, 06:47
Фото: 1MI

В центре Екатеринбурга водитель иномарки устроил ДТП и скрылся

13 января в центре Екатеринбурга произошло ДТП с участием Gelandewagen и Kia.

По словам очевидцев, авария произошла на проспекте Ленина рядом с домом № 49. Водитель автомобиля Gelandewagen ехал на красный свет и влетел в Kia, а затем вышел из иномарки и убежал с места ДТП.

Как сообщили свидетели, второй водитель сильно пострадал, так как ударился головой. Ему вызвали бригаду скорой помощи. Сейчас в Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего, пишет Е1.

Напомним, в Нижнем Тагиле разыскивается водитель, который разбил бампер у припаркованной машины и скрылся.

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#Происшествия#ДТП#Иномарка#Водитель#18+#Екатеринбург#Евгения Сафина#Авария
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