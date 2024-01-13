Вспышка гепатита А произошла в Краснотурьинске из-за еды в закусочной «Гиро»

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Заболевшие взрослые жители города обратились к медикам 11 и 12 января. Всего было зафиксировано семь случаев гепатита А, а диагноз подтвержден у трех пациентов.
Сотрудники Роспотребнадзора выяснили, что все они покупали и ели еду из закусочных «Гиро» в Краснотурьинске по двум различным адресам. В точках общественного питания были обнаружены нарушения санитарных норм. Например, продукция, из которой, готовилась еда, не имела необходимых документов. В торговых точках не было водоснабжения, а сотрудники не проходили осмотры в медицинских учреждениях.
Также выяснилось, что ИП, открывший закусочные, не подавал извещение в Роспотребнадзор о том, что начал работать. Все заболевшие находятся под присмотром медиков, контактные с ними лица вакцинируются.
Закусочные собираются временно закрывать. Решение об этом будет принимать суд.
Ранее в Екатеринбурге на 45 суток было закрыто кафе, в котором отравились сотни детей во время праздника. Воспитанники хореографического коллектива проводили мероприятие в четь Нового года.