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В Краснотурьинске произошла вспышка гепатита А из-за еды закусочной «Гиро»

Вспышка гепатита А произошла в Краснотурьинске из-за еды в закусочной «Гиро»

13 января 2024, 09:07
Фото: 1MI

В Краснотурьинске произошла вспышка гепатита А из-за еды закусочной «Гиро»

У семи человек в Краснотурьинске диагностирован гепатит А. Все они покупали и ели еду из закусочных «Гиро».

Заболевшие взрослые жители города обратились к медикам 11 и 12 января. Всего было зафиксировано семь случаев гепатита А, а диагноз подтвержден у трех пациентов.

Сотрудники Роспотребнадзора выяснили, что все они покупали и ели еду из закусочных «Гиро» в Краснотурьинске по двум различным адресам. В точках общественного питания были обнаружены нарушения санитарных норм. Например, продукция, из которой, готовилась еда, не имела необходимых документов. В торговых точках не было водоснабжения, а сотрудники не проходили осмотры в медицинских учреждениях.

Также выяснилось, что ИП, открывший закусочные, не подавал извещение в Роспотребнадзор о том, что начал работать. Все заболевшие находятся под присмотром медиков, контактные с ними лица вакцинируются.

Закусочные собираются временно закрывать. Решение об этом будет принимать суд.

Ранее в Екатеринбурге на 45 суток было закрыто кафе, в котором отравились сотни детей во время праздника. Воспитанники хореографического коллектива проводили мероприятие в четь Нового года.

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#Краснотурьинск#Роспотребнадзор#Антисанитария#Нарушения#Гепатит А#Екатеринбург#Евгения Сафина#Закусочная
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