Вспышка гепатита А произошла в Краснотурьинске из-за еды в закусочной «Гиро»

Сотрудники Роспотребнадзора выяснили, что все они покупали и ели еду из закусочных «Гиро» в Краснотурьинске по двум различным адресам. В точках общественного питания были обнаружены нарушения санитарных норм. Например, продукция, из которой, готовилась еда, не имела необходимых документов. В торговых точках не было водоснабжения, а сотрудники не проходили осмотры в медицинских учреждениях.