Батареи остыли у жителей поселков под Екатеринбургом

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Пожаловались на происходящее местные жители. По их словам, в Курганово был отключен свет и часть домов остались без тепла.
Кроме того, как сообщают местные жители, в Зеленом Логу граждане тоже мерзнут в коттеджах. При этом за окном температура воздуха составляет -26 градусов, отмечает Е1.
В «Россетях Урал» отметили, что перебои уже устраняются. Речь идет о частных домах, в которых теплые батареи напрямую зависят от подачи электричества.
Ранее сообщалось, что ЖК «Городок чекистов» в уральской столице остался без теплых батарей.