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Posted Сегодня, 07:23

Published Сегодня, 07:23

Modified Сегодня, 07:25

Updated Сегодня, 07:25

Без отопления в мороз остались жители поселков под Екатеринбургом

Батареи остыли у жителей поселков под Екатеринбургом

14 января 2024, 07:23
Фото: 1MI

Без отопления в мороз остались жители поселков под Екатеринбургом

В поселках Курганово и Зеленый Лог, которые находятся под Екатеринбургом, частично отключили отопление в морозы.

Пожаловались на происходящее местные жители. По их словам, в Курганово был отключен свет и часть домов остались без тепла.

Кроме того, как сообщают местные жители, в Зеленом Логу граждане тоже мерзнут в коттеджах. При этом за окном температура воздуха составляет -26 градусов, отмечает Е1.

В «Россетях Урал» отметили, что перебои уже устраняются. Речь идет о частных домах, в которых теплые батареи напрямую зависят от подачи электричества.

Ранее сообщалось, что ЖК «Городок чекистов» в уральской столице остался без теплых батарей.

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#Происшествия#Свердловская область#Электричество#Отопление#Тепло#Морозы#Екатеринбург#Частные дома#Дарья Сорокина
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