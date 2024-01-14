Добровольцы Свердловской области получили дополнительную выплату за тушение пожаров

Напомним, что в пожароопасный сезон в регионе разгорелись лесных пожары. На борьбу с ними выходили не только пожарные, но и все, кто хотел помочь. Всего пожары в регионе тушили порядка шести тысяч волонтеров. Большинство произошедших пожаров имели человеческий фактор.