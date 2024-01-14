tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:51

Published Сегодня, 05:51

Modified Сегодня, 05:53

Updated Сегодня, 05:53

Добровольцам Свердловской области выплатили деньги за тушение пожаров

Добровольцы Свердловской области получили дополнительную выплату за тушение пожаров

14 января 2024, 05:51
Фото: Midjourney

Добровольцам Свердловской области выплатили деньги за тушение пожаров

В Свердловской области добровольцы, которые тушили в 2023 году пожары, удостоились новых выплат.

На эти цели было выделено 540 тысяч рублей бюджетных средств, сообщает департамент информполитики. Деньги получили 120 человек.

Всего волонтерам выплатили более 1,7 миллиона рублей. Эти средства разделили 350 человек. Отмечается, что новых выплат добровольцем не планируется.

Напомним, что в пожароопасный сезон в регионе разгорелись лесных пожары. На борьбу с ними выходили не только пожарные, но и все, кто хотел помочь. Всего пожары в регионе тушили порядка шести тысяч волонтеров. Большинство произошедших пожаров имели человеческий фактор.

Ранее сообщалось, что студенты из региона отправили 900 кг гуманитарной помощи солдатам на спецоперацию.

Два человека заживо сгорели в ночном пожаре под Нижним Тагилом
Узнать подробнее
Читайте также:
Два человека погибли при пожаре в наркологии в НовоуральскеПервый пожар в Новом году: в Нижнем Тагиле частично сгорел дом в коллективном садуШпионаж, убийства, пожары и сбитый сап: топ ЧП 2023 года в Свердловской области
#Экономика#Пожар#Свердловская область#Студенты#Волонтеры#Выплата#Екатеринбург#Пожары#Дарья Сорокина
Подпишитесь
TagilCity.ru продолжит делать замеры воздуха газоанализатором в Нижнем Тагиле
Вчера, 10:04
У предпринимательницы из Тагила на складе Wildberries сгорел товар на 350 тысяч
Вчера, 14:14
13,5 рубля за одно. В Нижнем Тагиле начали продавать яйца поштучно
Вчера, 13:14
Еще одно новогоднее застолье: отмечают ли Старый Новый год жители Нижнего Тагила?
12 января, 11:10
Резкое потепление до -4 градусов ожидается в Нижнем Тагиле
Вчера, 17:12
11 помещений выделены в Нижнем Тагиле для агитации на выборы президента РФ
12 января, 12:42