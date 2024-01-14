Добровольцы Свердловской области получили дополнительную выплату за тушение пожаров

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
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Updated Сегодня, 05:53
На эти цели было выделено 540 тысяч рублей бюджетных средств, сообщает департамент информполитики. Деньги получили 120 человек.
Всего волонтерам выплатили более 1,7 миллиона рублей. Эти средства разделили 350 человек. Отмечается, что новых выплат добровольцем не планируется.
Напомним, что в пожароопасный сезон в регионе разгорелись лесных пожары. На борьбу с ними выходили не только пожарные, но и все, кто хотел помочь. Всего пожары в регионе тушили порядка шести тысяч волонтеров. Большинство произошедших пожаров имели человеческий фактор.
Ранее сообщалось, что студенты из региона отправили 900 кг гуманитарной помощи солдатам на спецоперацию.