Экстремальные холода наступают на Свердловскую область

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
Об серьезных холодах, которые ожидаются преимущественно в ночь с 14 на 15 января, заявил представитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает ТАСС.
Кроме того, по данным метеоролога, любая погода с отметками ниже -35 градусов считается экстремальной для данной местности, а также небезопасной. В связи с этим в регионе объявлено штормовое предупреждение.
Ранее уральцев предупреждали о похолодании с 13 по 15 января. В тоже время в Нижнем Тагиле прогнозировалось потепление. Ожидается -4 градуса. А с 16 января в городе прогнозируются снегопады. Самым теплым днем на рабочей неделе, предположительно, станет среда, 17 января.