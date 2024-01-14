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Published Сегодня, 09:51

Modified Сегодня, 09:53

Updated Сегодня, 09:53

Аномальные морозы накроют Свердловскую область

Экстремальные холода наступают на Свердловскую область

14 января 2024, 09:51
Фото: Midjourney

Аномальные морозы накроют Свердловскую область

Сильные морозы придут в Свердловскую область с 14 января. Похолодает до -42 градусов.

Об серьезных холодах, которые ожидаются преимущественно в ночь с 14 на 15 января, заявил представитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает ТАСС.

Кроме того, по данным метеоролога, любая погода с отметками ниже -35 градусов считается экстремальной для данной местности, а также небезопасной. В связи с этим в регионе объявлено штормовое предупреждение.

Ранее уральцев предупреждали о похолодании с 13 по 15 января. В тоже время в Нижнем Тагиле прогнозировалось потепление. Ожидается -4 градуса. А с 16 января в городе прогнозируются снегопады. Самым теплым днем на рабочей неделе, предположительно, станет среда, 17 января.

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#Свердловская область#Похолодание#Холод#Окружающая среда#Штормовое предупреждение#Морозы#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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