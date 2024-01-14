Инструктор автошколы поймана пьяной за рулем в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Застукали ее во время рейда по поимке нарушителей ПДД. Автомобиль инструктора привлек внимание сотрудников ГИБДД тем, что он имеет яркие наклейки и включенный фонарь. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.
Женщине 26 лет. Медосвидетельствование подтвердило, что она была пьяна. Составлен протокол. Теперь ее лишат прав на срок до 18 месяцев и штраф до 30 тысяч рублей.
Машина была отправлена на спецстоянку. Граждан просят сообщать в полицию о случаях пьяного вождения в городе.
Ранее в Серове за рулем была поймана пьяная 39-летняя женщина. Она отказалась проходить освидетельствование, что по закону карается также, как и подтвержденное пьяное вождение.