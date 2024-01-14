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Published Сегодня, 12:37

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Updated Сегодня, 12:39

В Нижнем Тагиле инструктор автошколы села пьяной за руль

Инструктор автошколы поймана пьяной за рулем в Нижнем Тагиле

14 января 2024, 12:37
Фото: ГИБДД Свердловской области

В Нижнем Тагиле инструктор автошколы села пьяной за руль

В Нижнем Тагиле инструктора автошколы отстранили от вождения за пьяную езду. За рулем в нетрезвом состоянии женщину поймали в ночь с 13 на 14 января.

Застукали ее во время рейда по поимке нарушителей ПДД. Автомобиль инструктора привлек внимание сотрудников ГИБДД тем, что он имеет яркие наклейки и включенный фонарь. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Женщине 26 лет. Медосвидетельствование подтвердило, что она была пьяна. Составлен протокол. Теперь ее лишат прав на срок до 18 месяцев и штраф до 30 тысяч рублей.

Машина была отправлена на спецстоянку. Граждан просят сообщать в полицию о случаях пьяного вождения в городе.

Ранее в Серове за рулем была поймана пьяная 39-летняя женщина. Она отказалась проходить освидетельствование, что по закону карается также, как и подтвержденное пьяное вождение.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Свердловская область#Штраф#ПДД#Права#18+#Екатеринбург#Пьяное вождение#Пьяная езда#Дарья Сорокина#Медосвидетельствование
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