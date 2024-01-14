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За рулем устроившей в Екатеринбурге ДТП иномарки был криминальный авторитет

Известно имя водителя дорогой иномарки, который устроил ДТП в Екатеринбурге

14 января 2024, 07:36
Фото: 1MI

За рулем устроившей в Екатеринбурге ДТП иномарки был криминальный авторитет

В Екатеринбурге водитель на машине марки Gelandewagen пролетел на запрещающий сигнал светофора и попал в ДТП. Это произошло 13 января.

Известно, что иномарка влетела в Kia K-5. За рулем был криминальный авторитет Марсель Гасанов. Место аварии он покинул. сообщает Е1.

Отмечается, что машина зарегистрирована на супругу мужчины. Источник утверждает, что за рулем ездит всегда именно Марсель. Об этом сообщают и свидетели ДТП. Незадолго до произошедшего Гасанова видели в одном из баров.

Известно, что авария произошла в ночь на 13 января. Пострадавших нет. Момент аварии зафиксирован на камерах видеонаблюдения.

Ранее под Екатеринбургом в аварии с автобусом погиб 62-летний мужчина. Он был пассажиром автобуса.

Водитель убежал: в Екатеринбурге мужчина на иномарке устроил ДТП
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