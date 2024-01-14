Известно имя водителя дорогой иномарки, который устроил ДТП в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Известно, что иномарка влетела в Kia K-5. За рулем был криминальный авторитет Марсель Гасанов. Место аварии он покинул. сообщает Е1.
Отмечается, что машина зарегистрирована на супругу мужчины. Источник утверждает, что за рулем ездит всегда именно Марсель. Об этом сообщают и свидетели ДТП. Незадолго до произошедшего Гасанова видели в одном из баров.
Известно, что авария произошла в ночь на 13 января. Пострадавших нет. Момент аварии зафиксирован на камерах видеонаблюдения.
Ранее под Екатеринбургом в аварии с автобусом погиб 62-летний мужчина. Он был пассажиром автобуса.