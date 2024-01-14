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Published Сегодня, 10:56

Modified Сегодня, 10:58

Updated Сегодня, 10:58

Бизнесмен из Красноуфимска получил кирпичи вместо оборудования на полмиллиона

Кирпичи вместо дорогого оборудования прислали бизнесмену из Красноуфимска

14 января 2024, 10:56
Фото: 1MI

Бизнесмен из Красноуфимска получил кирпичи вместо оборудования на полмиллиона

В Красноуфимске предприниматель заказал оборудование для майнинга за 500 тысяч рублей, но получил кирпичи. Теперь он обвиняет транспортную компанию «КИТ».

Алексей занимается продажей техники для добычи криптовалюты. Заказ он сделал у компании из Иркутска. Ранее он уже работал с этой фирмой и никаких перебоев не было, пишет «Урал Мэш».

Клиент ожидал посылку на протяжении месяца. Когда посылка прибыла, бизнесмен удивился — внутри оказались кирпичи.

После этого бизнесмен пригрозил компании-отправителю полицейскими разборками за доставленные кирпичи на 25 кг. В фирме ответили, что в полиции ему все равно не помогут.

Тогда он написал заявление. После этого в компании пообещали найти товары, но свою вину не признали.

Ранее сообщалось, что житель Екатеринбурга получил стекла вместо телевизора после заказа товара через интернет.

В Екатеринбурге пытались привезти дорогой камень под видом посылки за 1 доллар
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