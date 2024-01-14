Кирпичи вместо дорогого оборудования прислали бизнесмену из Красноуфимска

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Алексей занимается продажей техники для добычи криптовалюты. Заказ он сделал у компании из Иркутска. Ранее он уже работал с этой фирмой и никаких перебоев не было, пишет «Урал Мэш».
Клиент ожидал посылку на протяжении месяца. Когда посылка прибыла, бизнесмен удивился — внутри оказались кирпичи.
После этого бизнесмен пригрозил компании-отправителю полицейскими разборками за доставленные кирпичи на 25 кг. В фирме ответили, что в полиции ему все равно не помогут.
Тогда он написал заявление. После этого в компании пообещали найти товары, но свою вину не признали.
Ранее сообщалось, что житель Екатеринбурга получил стекла вместо телевизора после заказа товара через интернет.