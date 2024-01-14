Массовые жалобы на работу «Ласточек» поступают в Свердловской области

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
В свою очередь представители РЖД извиняются перед пассажирами и отмечают, что проблема произошла из-за технических неполадок.
Так, «Ласточка» Екатеринбург — Качканар изначально в Екатеринбург прибыла на десять минут позже, чем запланировано по расписанию, пожаловался пассажир изданию Е1.
Далее поезд в течение получала не мог отъехать от вокзала, утверждает мужчина. Он считает, что произошел перебой с электричеством, так как поезд ехал рывками, а свет периодически гасился.
Минуту ехали — десять стояли. Никто ничего не пояснял. Машинисты даже решали, ехать ли дальше, — сообщил свердловчанин.
В результате «Ласточка» все же продолжила свой путь. Задержка составила более часа.
На подобную ситуацию пожаловался и другой свердловчанин, ехавший по направлению Бокситы — Екатеринбург.
Люди со станции Ляля ждут опоздавшую «Ласточку» уже час. Поломка случилась какая-то, говорят, все устранили, но едем в два раза медленнее, — отмечает пассажир.
В РЖД в курсе о проблеме и извиняются перед пассажирами. Здесь добавили, что задержаны поезда №7072 Серов — Екатеринбург, №7076 Бокситы — Екатеринбург. В общей сложности два этих поезда задержались на четыре часа.
Ранее сообщалось, что жителям Челябинска продали билеты на поезд до Екатеринбурга в несуществующий вагон.