Под Екатеринбургом в ДТП с автобусом погиб 62-летний мужчина

Отмечается, что за рулем автобуса находился 58-летний житель Башкортостана. Водитель автобуса рассказал, что он вез восьмерых рабочих из поселка Ачит. За рулем грузовика находился 56-летний мужчина.



При осмотре трассы госавтоинспекторы выявили излишнюю скользкость в виде снежного наката. Обслуживающей автодорогу организации выдали предписание.