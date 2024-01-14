Под Екатеринбургом в ДТП с автобусом погиб 62-летний мужчина

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Published Сегодня, 06:44
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Авария произошла 13 января в 18:18. В обстоятельствах произошедшего разбираются представители ГИБДД. Один человек погиб, а еще семеро травмировались. Пострадавших госпитализировали. На месте трудятся сотрудники МЧС.
Дорожное движение на данном участке штатное, представители ДПС помогают водителям объехать место аварии.
Отмечается, что за рулем автобуса находился 58-летний житель Башкортостана. Водитель автобуса рассказал, что он вез восьмерых рабочих из поселка Ачит. За рулем грузовика находился 56-летний мужчина.
При осмотре трассы госавтоинспекторы выявили излишнюю скользкость в виде снежного наката. Обслуживающей автодорогу организации выдали предписание.
Ранее в Нижнем Тагиле водитель сбил школьницу на пешеходном переходе. По словам автомобилиста, девушка вышла на проезжую часть неожиданно.