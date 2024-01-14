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Под Екатеринбургом в аварии погиб пассажир автобуса

Под Екатеринбургом в ДТП с автобусом погиб 62-летний мужчина

14 января 2024, 06:44
Фото: ГИБДД Свердловской области

Под Екатеринбургом в аварии погиб пассажир автобуса

На 232 км трассы Пермь-Екатеринбург произошло дорожное происшествие. Столкнулись автобус и грузовик. Погиб 62-летний пассажир автобуса.

Авария произошла 13 января в 18:18. В обстоятельствах произошедшего разбираются представители ГИБДД. Один человек погиб, а еще семеро травмировались. Пострадавших госпитализировали. На месте трудятся сотрудники МЧС.

Дорожное движение на данном участке штатное, представители ДПС помогают водителям объехать место аварии.

Отмечается, что за рулем автобуса находился 58-летний житель Башкортостана. Водитель автобуса рассказал, что он вез восьмерых рабочих из поселка Ачит. За рулем грузовика находился 56-летний мужчина.

При осмотре трассы госавтоинспекторы выявили излишнюю скользкость в виде снежного наката. Обслуживающей автодорогу организации выдали предписание.

Ранее в Нижнем Тагиле водитель сбил школьницу на пешеходном переходе. По словам автомобилиста, девушка вышла на проезжую часть неожиданно.

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