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Published Сегодня, 06:22

Modified Сегодня, 06:24

Updated Сегодня, 06:24

В Екатеринбурге пойман серийный похититель похоронных средств

Похоронщик похищал похоронные у жителей Екатеринбурга

14 января 2024, 06:22
Фото: УМВД Екатеринбурга

В Екатеринбурге пойман серийный похититель похоронных средств

В Екатеринбурге пойман серийный похититель пенсионных сбережений у пожилых граждан. Им оказался 36-летний менеджер похоронного бюро.

Известно, что он действовал по слаженной схеме. Он приходил к пенсионерам и говорил, что они затопили соседей. Старики впускали незнакомца в квартиры. Там он давал им в руки плоскогубцы и говорил держать трубу.

Сам же в это время он находил в квартире спрятанные деньги, забирал их и убегал. Обмануть злоумышленник успел около 20 стариков. Ущерб составил свыше трех миллионов рублей.

В конце 2023 года похитителя задержали. Его жертв продолжают искать. А тех, кто был обманут им, просят сообщить в полицию. Об этом сообщили в УМВД Екатеринбурга.

Ранее в Екатеринбурге мужчины выкрали обувь из подъезда дома. Всего они украли семь пар.

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#Происшествия#Свердловская область#Полиция#Деньги#Кража#Мошенничество#Похищение#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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