Похоронщик похищал похоронные у жителей Екатеринбурга

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
Известно, что он действовал по слаженной схеме. Он приходил к пенсионерам и говорил, что они затопили соседей. Старики впускали незнакомца в квартиры. Там он давал им в руки плоскогубцы и говорил держать трубу.
Сам же в это время он находил в квартире спрятанные деньги, забирал их и убегал. Обмануть злоумышленник успел около 20 стариков. Ущерб составил свыше трех миллионов рублей.
В конце 2023 года похитителя задержали. Его жертв продолжают искать. А тех, кто был обманут им, просят сообщить в полицию. Об этом сообщили в УМВД Екатеринбурга.
Ранее в Екатеринбурге мужчины выкрали обувь из подъезда дома. Всего они украли семь пар.