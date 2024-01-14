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Published Сегодня, 12:36

Modified Сегодня, 12:38

Updated Сегодня, 12:38

В Серове остановлен автомобиль с пьяным водителем

Пьяная женщина поймана за рулем в Серове

14 января 2024, 12:36
Фото: ГИБДД Свердловской области

В Серове остановлен автомобиль с пьяным водителем

Ночью в Серове автоинспекторы остановили автомобиль, за рулем которого находилась женщина с признаками опьянения.

Ей 39 лет. Во время разговора женщина призналась, что выпила алкоголь. Но «дышать в трубку» она отказалась, сообщили в ГИБДД.

В отношении злоумышленницы составили административные протоколы, а машину забрали и поместили на штрафстоянку. Теперь женщину лишат прав на срок от 1,5 до двух лет.

Инспекторы отмечают, что некоторые водители полагают, что, если они отказываются от освидетельствования, то им не грозит никакого наказания. Однако санкция за это такая же, как и при пьяном вождении.

Ранее сообщалось, что пьяная екатеринбурженка устроила дебош в самолете. Она должна была лететь в Сургут, но из-за обилия нецензурной брани ее сняли с рейса.

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#ГИБДД#Алкоголь#Серов#Лишение прав#Опьянение#Екатеринбург#Пьяное вождение#Дарья Сорокина#Штрафстоянка
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