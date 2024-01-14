Стало известно, кто виноват в смертельном ДТП с автобусом на Пермском тракте

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
В результате происшествия один человек скончался, он был пассажиром автобуса. Еще семь человек отвезли в больницу.
За рулем автобуса находился 57-летний водитель. Он ехал в сторону Екатеринбурга и в какой-то момент не уступил дорогу грузовику, произошло столкновение.
От удара на месте погиб 63-летний мужчина. Водитель, сидевший за рулем автобуса, имеет 16 лет опыта вождения. Он вез восьмерых рабочих из поселка Ачит для проведения работ на другом объекте.
На месте инспекторы отметили излишнюю скользкость на дороге, за что ответственных лиц планируют наказать. Проводится проверка.