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Published Сегодня, 10:46

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Updated Сегодня, 10:48

Названы виновники смертельного ДТП на Пермском тракте

Стало известно, кто виноват в смертельном ДТП с автобусом на Пермском тракте

14 января 2024, 10:46
Фото: ГИБДД Свердловской области

Названы виновники смертельного ДТП на Пермском тракте

В ГИБДД сообщили, кто виноват в смертельной аварии, которая произошла на трассе под Екатеринбургом в вечернее время 13 января.

В результате происшествия один человек скончался, он был пассажиром автобуса. Еще семь человек отвезли в больницу.

За рулем автобуса находился 57-летний водитель. Он ехал в сторону Екатеринбурга и в какой-то момент не уступил дорогу грузовику, произошло столкновение.

От удара на месте погиб 63-летний мужчина. Водитель, сидевший за рулем автобуса, имеет 16 лет опыта вождения. Он вез восьмерых рабочих из поселка Ачит для проведения работ на другом объекте.

На месте инспекторы отметили излишнюю скользкость на дороге, за что ответственных лиц планируют наказать. Проводится проверка.

Известно имя водителя дорогой иномарки, который устроил ДТП в Екатеринбурге
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#Транспорт#ДТП#Автобус#Грузовик#Рабочие#18+#Екатеринбург#Авария#Пермский тракт#Дарья Сорокина
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