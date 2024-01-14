«Сумма очень большая»: в Нижнем Тагиле пара получила и товар и возврат денег в Ozon

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
По словам представителей маркетплейса, сумма возврата очень большая. Инцидент произошел 24 декабря в 20:40 в пункте, расположенном на Азовской улице. Об этом представители Ozon сообщили в группе «Старатель. Нижний Тагил».
Ваш товар не прошел по системе выдачи. Поэтому вся сумма вернулась вам. Сомнительно, что вы не могли этого заметить, — пишут представители пункта выдачи.
В связи с этим пару, которая забрала товар, просят связаться с пунктом выдачи. В противном случае о произошедшем сообщат в полицию. Отмечается, что есть запись видеокамеры, как мужчина и женщина, забравшие товар, уезжают на автомобиле.
Ранее сообщалось, что подростки напали на пункт Wildberries в Богдановиче.