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Posted Сегодня, 10:04

Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

В Нижнем Тагиле жители забрали товар с Ozon и получили возврат средств за него

«Сумма очень большая»: в Нижнем Тагиле пара получила и товар и возврат денег в Ozon

14 января 2024, 10:04
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле жители забрали товар с Ozon и получили возврат средств за него

В Нижнем Тагиле мужчина и женщина получили посылку в пункте выдачи заказов Ozon на Старателе. При этом они получили и деньги в качестве полной суммы возврата за этот товар.

По словам представителей маркетплейса, сумма возврата очень большая. Инцидент произошел 24 декабря в 20:40 в пункте, расположенном на Азовской улице. Об этом представители Ozon сообщили в группе «Старатель. Нижний Тагил».

Фото: «Старатель. Нижний Тагил»
Ваш товар не прошел по системе выдачи. Поэтому вся сумма вернулась вам. Сомнительно, что вы не могли этого заметить, — пишут представители пункта выдачи.

В связи с этим пару, которая забрала товар, просят связаться с пунктом выдачи. В противном случае о произошедшем сообщат в полицию. Отмечается, что есть запись видеокамеры, как мужчина и женщина, забравшие товар, уезжают на автомобиле.

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