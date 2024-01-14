TagilCity.ru возвращается к замерам, вспышка гепатита А и сколько стоит одно яйцо

В Краснотурьинске у семи человек обнаружен гепатит А. Все они купили и съели еду из закусочных «Гиро». Заболевшие обратились к врачам 11 и 12 января. У трёх пациентов диагноз был подтверждён. Сотрудники Роспотребнадзора выяснили, что все закусочные «Гиро» в Краснотурьинске работали с нарушениями санитарных норм, более того, владелец, открывший закусочные, не сообщил в Роспотребнадзор о начале своей деятельности. Все заболевшие находятся под наблюдением врачей, а контактировавшие с ними лица проходят вакцинацию.