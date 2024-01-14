TagilCity.ru возвращается к замерам, вспышка гепатита А и сколько стоит одно яйцо

Posted Сегодня, 17:19
Published Сегодня, 17:19
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Updated Сегодня, 17:21
Журналисты редакции TagilCity.ru вновь будут ежедневно измерять загрязнение воздуха в Нижнем Тагиле с помощью прибывшего из Москвы прибора «Геолан-1П», который прошёл ежегодную поверку.
В Нижнем Тагиле 13 января в 18:40 водитель ВАЗ сбил 16-летнюю школьницу на пешеходном переходе на улице Ульяновской, 42. Он ехал со стороны Солнечной. Школьницу госпитализировали в Детскую центральную больницу и после проверки состояния отпустили домой.
В Краснотурьинске у семи человек обнаружен гепатит А. Все они купили и съели еду из закусочных «Гиро». Заболевшие обратились к врачам 11 и 12 января. У трёх пациентов диагноз был подтверждён. Сотрудники Роспотребнадзора выяснили, что все закусочные «Гиро» в Краснотурьинске работали с нарушениями санитарных норм, более того, владелец, открывший закусочные, не сообщил в Роспотребнадзор о начале своей деятельности. Все заболевшие находятся под наблюдением врачей, а контактировавшие с ними лица проходят вакцинацию.
В Нижнем Тагиле инструктора автошколы поймали пьяной за рулём в ночь с 13 на 14 января. Сотрудники ГИБДД заметили автомобиль с яркими наклейками и включенным фонарём в ходе рейда по поимке нарушителей ПДД. 26-летней женщине провели медосвидетельствование, которое подтвердило наличие алкоголя в крови. Был составлен протокол о нарушении, предусматривающий лишение прав на срок до 18 месяцев и штраф до 30 тысяч рублей. Машину нарушительницы отправили на спецстоянку. Жителей города просят сообщать в полицию о случаях пьяного вождения.
В Нижнем Тагиле покупатели обратили внимание на то, что в местных магазинах, например в «Монетке», теперь можно приобрести яйца поштучно. При этом стоимость одного яйца составляет 13,5 рубля.