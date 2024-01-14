В Асбесте подросток-хоккеист потерял сознание во время игры

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Известно, что у парня черепно-мозговая травма. Его жизни ничего не угрожает, сообщает Е1.
Школьника зовут Данил. Спортсмен играл за команду «Тюменский Легион». Он был в команде, играющей против спортсменов из Асбеста. Удар спортсмен получил прямо во время состязания.
Ранее в Первоуральске во время боксерского поединка скончался 14-летний спортсмен. Он получил несколько ударов по голове и корпусу, после чего упал. Бой после этого остановили. Спасти подростка не удалось.