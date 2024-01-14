tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:07

Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

В Асбесте подросток-хоккеист потерял сознание от удара шайбой

В Асбесте подросток-хоккеист потерял сознание во время игры

14 января 2024, 11:07
Фото: 1MI

В Асбесте подросток-хоккеист потерял сознание от удара шайбой

В Асбесте 17-летний хоккеист потерял сознание во время игры. Он получил удар. На вертолете мальчика доставили в больницу Екатеринбурга.

Известно, что у парня черепно-мозговая травма. Его жизни ничего не угрожает, сообщает Е1.

Школьника зовут Данил. Спортсмен играл за команду «Тюменский Легион». Он был в команде, играющей против спортсменов из Асбеста. Удар спортсмен получил прямо во время состязания.

Ранее в Первоуральске во время боксерского поединка скончался 14-летний спортсмен. Он получил несколько ударов по голове и корпусу, после чего упал. Бой после этого остановили. Спасти подростка не удалось.

Погибший 14-летний боксер в Первоуральске имел противопоказания для участия
Узнать подробнее
Читайте также:
Депутат заявил, что за смерть боксера в Первоуральске должны ответить организаторыНа Урале усилят контроль безопасности на соревнованиях после смерти боксераНазвана причина смерти 14-летнего боксера из Первоуральска
#Происшествия#Первоуральск#Больница#Хоккей#Спортсмен#Команда#Хоккеист#Вертолет#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
Подпишитесь
TagilCity.ru продолжит делать замеры воздуха газоанализатором в Нижнем Тагиле
Вчера, 10:04
У предпринимательницы из Тагила на складе Wildberries сгорел товар на 350 тысяч
Вчера, 14:14
13,5 рубля за одно. В Нижнем Тагиле начали продавать яйца поштучно
Вчера, 13:14
Еще одно новогоднее застолье: отмечают ли Старый Новый год жители Нижнего Тагила?
12 января, 11:10
Резкое потепление до -4 градусов ожидается в Нижнем Тагиле
Вчера, 17:12
11 помещений выделены в Нижнем Тагиле для агитации на выборы президента РФ
12 января, 12:42