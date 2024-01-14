В Богдановиче автоинспекторы помогли упавшей на дороге пенсионерке

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Упавшую пенсионерку они заметили в ходе рейда по городским улицам, рассказали в ГИБДД. Женщина упала в том момент, когда переходила дорогу по пешеходному переходу.
Как раз в этот момент к переходу приближался автомобиль. Поэтому капитан полиции Николай Коровин принял решение остановить все машины, которые приближались к пешеходу, чтобы никто не задел бабушку.
После этого он помог ей подняться и проводил на тротуар. Пенсионерка поблагодарила автоинспектора и пошла по своим делам.
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