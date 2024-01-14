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Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

В Богдановиче автоинспектор помог упавшей пенсионерке перейти дорогу

В Богдановиче автоинспекторы помогли упавшей на дороге пенсионерке

14 января 2024, 11:43
Фото: ГИБДД Свердловской области

В Богдановиче автоинспектор помог упавшей пенсионерке перейти дорогу

Пожилая жительница Богдановича поскользнулась и упала на дороге, чуть не попав в беду. На помощь ей пришли автоинспекторы.

Упавшую пенсионерку они заметили в ходе рейда по городским улицам, рассказали в ГИБДД. Женщина упала в том момент, когда переходила дорогу по пешеходному переходу.

Как раз в этот момент к переходу приближался автомобиль. Поэтому капитан полиции Николай Коровин принял решение остановить все машины, которые приближались к пешеходу, чтобы никто не задел бабушку.

После этого он помог ей подняться и проводил на тротуар. Пенсионерка поблагодарила автоинспектора и пошла по своим делам.

Ранее сообщалось, что дальнобойщик в Каменске-Уральском пришел на помощь машине скорой помощи.

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#Общество#Дорога#ГИБДД#Помощь#Пешеходный переход#Автомобиль#Рейд#Тротуар#Пенсионерка#Богданович#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Автоинспекторы
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