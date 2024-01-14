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Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

В Екатеринбурге КАМаз без водителя снес забор и уехал

В Екатеринбурге КАМаз без водителя снес забор и поехал в город

14 января 2024, 12:56
Фото: «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)»

В Екатеринбурге КАМаз без водителя снес забор и уехал

Грузовой автомобиль на глазах у хозяина снес забор и уехал в город. Машина была поставлена на ручник.

Происшествие попало на видео. Оно размещено в сообществе «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)».

Отмечается, что все происходило в техцентре, куда приехал водитель на КАМазе. Он оставил на драйве и поставил на ручник, после чего вышел из транспортного средства и зашел в здание.

Далее КАМаз поехал самостоятельно. Водитель оперативно выбежал и попытался запрыгнуть в кабину авто, но не успел — грузовик снес забор и поехал далее по дороге. Водитель стал догонять транспортное средство. Чем закончилась эта история неизвестно.

Ранее в Нижнем Тагиле водитель снес светофор и забор, после чего покинул место аварии. Его разыскивают.

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#Происшествия#Автомобиль#КАМАЗ#Водитель#Машина#Забор#18+#Екатеринбург#Транспортное средство#Дарья Сорокина#Ручник
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