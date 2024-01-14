В Екатеринбурге КАМаз без водителя снес забор и поехал в город

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Происшествие попало на видео. Оно размещено в сообществе «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)».
Отмечается, что все происходило в техцентре, куда приехал водитель на КАМазе. Он оставил на драйве и поставил на ручник, после чего вышел из транспортного средства и зашел в здание.
Далее КАМаз поехал самостоятельно. Водитель оперативно выбежал и попытался запрыгнуть в кабину авто, но не успел — грузовик снес забор и поехал далее по дороге. Водитель стал догонять транспортное средство. Чем закончилась эта история неизвестно.
Ранее в Нижнем Тагиле водитель снес светофор и забор, после чего покинул место аварии. Его разыскивают.