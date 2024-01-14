В Нижнем Тагиле водитель снес светофор и забор. Он скрылся с места аварии

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Сам момент аварии видели свидетели, которые сделали снимки. Об этом сообщается в группе «Тагил без ям — Общественное движение».
Повреждено ограждение и светофор, — отмечают очевидцы.
Известно, что водитель-виновник ехал на машине марки Toyota. Очевидцы происшествия записали его номер. Информация была передана в ЦОДД.
Ранее сообщалось, что на 232 км трассы Пермь-Екатеринбург произошла авария между автобусом и грузовиком. Погиб 62-летний пассажир.