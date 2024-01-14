tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:36

Published Сегодня, 12:36

Modified Сегодня, 12:38

Updated Сегодня, 12:38

В Нижнем Тагиле водитель скрылся с места ДТП

В Нижнем Тагиле водитель снес светофор и забор. Он скрылся с места аварии

14 января 2024, 12:36
Фото: «Тагил без ям — Общественное движение»

В Нижнем Тагиле водитель скрылся с места ДТП

В Нижнем Тагиле на перекрестке улиц Красноармейская и Серова произошло ДТП. Виновник скрылся с места аварии.

Сам момент аварии видели свидетели, которые сделали снимки. Об этом сообщается в группе «Тагил без ям — Общественное движение».

Повреждено ограждение и светофор, — отмечают очевидцы.
Фото: «Тагил без ям — Общественное движение»

Известно, что водитель-виновник ехал на машине марки Toyota. Очевидцы происшествия записали его номер. Информация была передана в ЦОДД.

Ранее сообщалось, что на 232 км трассы Пермь-Екатеринбург произошла авария между автобусом и грузовиком. Погиб 62-летний пассажир.

Читайте также:
Стало известно, кто виноват в смертельном ДТП с автобусом на Пермском трактеВодитель убежал: в Екатеринбурге мужчина на иномарке устроил ДТПДве коровы насмерть. В Белоярском районе произошло ДТП
#Нижний Тагил#ДТП#Свердловская область#Свидетели#Ограждение#Светофор#Забор#Екатеринбург#Авария#Дарья Сорокина
Подпишитесь
TagilCity.ru продолжит делать замеры воздуха газоанализатором в Нижнем Тагиле
Вчера, 10:04
У предпринимательницы из Тагила на складе Wildberries сгорел товар на 350 тысяч
Вчера, 14:14
13,5 рубля за одно. В Нижнем Тагиле начали продавать яйца поштучно
Вчера, 13:14
Еще одно новогоднее застолье: отмечают ли Старый Новый год жители Нижнего Тагила?
12 января, 11:10
Резкое потепление до -4 градусов ожидается в Нижнем Тагиле
Вчера, 17:12
11 помещений выделены в Нижнем Тагиле для агитации на выборы президента РФ
12 января, 12:42