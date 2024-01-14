В Первоуральске судят экс-полицейского на применение силы к трем гражданам

Проверка по этому сообщению закончилась. Слова мужчины не нашли подтверждения. В телах погибших в ходе экспертизы не было найдено следов насильственной смерти.



Как отметил глава пресс-служба МВД РФ по региону Валерий Горелых. Из полиции мужчину уволили в ноябре 2022 года за проступок, который опорочил честь полиции. Через год он через суд восстановился на службе, но вскоре решение об увольнении признали законным и мужчине вновь пришлось уйти из правоохранительных органов.