В Первоуральске судят экс-полицейского на применение силы к трем гражданам

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Мужчина работал участковым в МВД России «Шалинский». Его обвиняют в трех эпизодах нарушения закона. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.
Следствие считает, что в период 2019–2021 годов полицейский применил насилие в отношении трех человек. Об этом сообщает региональный СК.
Следователи опросили ряд свидетелей, провели в квартире бывшего стража порядка обыск, изъяли некоторые предметы. Ведется сбор доказательств.
Также отмечается, что в прошлом году этот бывший полицейский рассказывал, что представители МВД якобы причастны к сокрытию данных о трупах неопознанных людей.
Проверка по этому сообщению закончилась. Слова мужчины не нашли подтверждения. В телах погибших в ходе экспертизы не было найдено следов насильственной смерти.
Как отметил глава пресс-служба МВД РФ по региону Валерий Горелых. Из полиции мужчину уволили в ноябре 2022 года за проступок, который опорочил честь полиции. Через год он через суд восстановился на службе, но вскоре решение об увольнении признали законным и мужчине вновь пришлось уйти из правоохранительных органов.
Ранее житель Екатеринбурга спросил у полицейских сколько времени. После этого его избили. Полицейских задержали, они предстанут перед судом.