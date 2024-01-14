tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:03

Published Сегодня, 07:03

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

Экс-полицейский напал на троих жителей Первоуральска

В Первоуральске судят экс-полицейского на применение силы к трем гражданам

14 января 2024, 07:03
Фото: Midjourney

Экс-полицейский напал на троих жителей Первоуральска

В Первоуральске бывшему полицейскому предъявили обвинение в превышении полномочий.

Мужчина работал участковым в МВД России «Шалинский». Его обвиняют в трех эпизодах нарушения закона. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Следствие считает, что в период 2019–2021 годов полицейский применил насилие в отношении трех человек. Об этом сообщает региональный СК.

Следователи опросили ряд свидетелей, провели в квартире бывшего стража порядка обыск, изъяли некоторые предметы. Ведется сбор доказательств.

Также отмечается, что в прошлом году этот бывший полицейский рассказывал, что представители МВД якобы причастны к сокрытию данных о трупах неопознанных людей.

Проверка по этому сообщению закончилась. Слова мужчины не нашли подтверждения. В телах погибших в ходе экспертизы не было найдено следов насильственной смерти.

Как отметил глава пресс-служба МВД РФ по региону Валерий Горелых. Из полиции мужчину уволили в ноябре 2022 года за проступок, который опорочил честь полиции. Через год он через суд восстановился на службе, но вскоре решение об увольнении признали законным и мужчине вновь пришлось уйти из правоохранительных органов.

Ранее житель Екатеринбурга спросил у полицейских сколько времени. После этого его избили. Полицейских задержали, они предстанут перед судом.

Должностных лиц из Заречного уличили в превышении полномочий при благоустройстве
Узнать подробнее
Читайте также:
Директор департамента Минпромторга задержан по подозрению в превышении полномочийБывший полицейский из Нижнего Тагила обвиняет коллег в превышении полномочийСКР возбудил дело о превышении полномочий при строительстве лыжной трассы на Урале
#Первоуральск#Проверка#Увольнение#Криминал#Следствие#Полицейский#Правоохранительные органы#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
Подпишитесь
TagilCity.ru продолжит делать замеры воздуха газоанализатором в Нижнем Тагиле
Вчера, 10:04
У предпринимательницы из Тагила на складе Wildberries сгорел товар на 350 тысяч
Вчера, 14:14
13,5 рубля за одно. В Нижнем Тагиле начали продавать яйца поштучно
Вчера, 13:14
Еще одно новогоднее застолье: отмечают ли Старый Новый год жители Нижнего Тагила?
12 января, 11:10
Резкое потепление до -4 градусов ожидается в Нижнем Тагиле
Вчера, 17:12
11 помещений выделены в Нижнем Тагиле для агитации на выборы президента РФ
12 января, 12:42