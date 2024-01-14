Выбрана мера пресечения экс-полицейскому из Первоуральска за превышение полномочий

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
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Updated Сегодня, 09:47
Мужчину обвиняют по ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий), сообщает свердловский облсуд.
Суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя о содержании Юрия под стражей. Постановление суда пока не вступило в силу. В течение трех суток его можно обжаловать.
Напомним, что мужчину судили за применение насилия в отношении трех граждан. Бывшего полицейского судили по трем эпизодам противозаконных действий. Все они произошли с 2019 до 2021 года.
В тоже время Юрий заявил, что его коллеги из полиции сокрыли тела неопознанных людей. Во время судебного заседания между женой подсудимого и двумя пострадавшими произошла словесная перепалка.