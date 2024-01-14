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Published Сегодня, 09:45

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Updated Сегодня, 09:47

Экс-полицейский Первоуральска отправлен под домашний арест

Выбрана мера пресечения экс-полицейскому из Первоуральска за превышение полномочий

14 января 2024, 09:45
Фото: Midjourney

Экс-полицейский Первоуральска отправлен под домашний арест

Бывшему сотруднику правоохранительных органов Юрию Золотко избрали меру пресечения. Это домашний арест сроком до 11 марта 2024 года.

Мужчину обвиняют по ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий), сообщает свердловский облсуд.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя о содержании Юрия под стражей. Постановление суда пока не вступило в силу. В течение трех суток его можно обжаловать.

Напомним, что мужчину судили за применение насилия в отношении трех граждан. Бывшего полицейского судили по трем эпизодам противозаконных действий. Все они произошли с 2019 до 2021 года.

В тоже время Юрий заявил, что его коллеги из полиции сокрыли тела неопознанных людей. Во время судебного заседания между женой подсудимого и двумя пострадавшими произошла словесная перепалка.

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