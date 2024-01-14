«Вышла неожиданно»: Нижнем Тагиле водитель сбил школьницу

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
Modified Сегодня, 06:23
Updated Сегодня, 06:23
Известно, что 51-летний тагильчанин ехал со стороны улицы Солнечной. В итоге школьницу госпитализировали в Детскую центральную больницу, а затем отпустили домой. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.
Стаж водителя — 20 лет. За год его штрафовали из-за нарушения ПДД три раза. На момент происшествия он был не пьян. Водитель пояснил, что девушка вышла на пешеходный переход неожиданно. Он начал тормозить, но не успел.
В отношении автомобилиста составили протокол по двум административным статьям. На месте были опрошены свидетели событий. Проводится проверка.