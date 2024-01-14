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На пешеходном переходе в Нижнем Тагиле сбита школьница

«Вышла неожиданно»: Нижнем Тагиле водитель сбил школьницу

14 января 2024, 06:21
Фото: ГИБДД по Свердловской области

На пешеходном переходе в Нижнем Тагиле сбита школьница

В Нижнем Тагиле водитель ВАЗ сбил 16-летнюю школьницу на пешеходном переходе. Это произошло 13 января примерно в 18.40 около дома №42 по улице Ульяновской.

Известно, что 51-летний тагильчанин ехал со стороны улицы Солнечной. В итоге школьницу госпитализировали в Детскую центральную больницу, а затем отпустили домой. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Стаж водителя — 20 лет. За год его штрафовали из-за нарушения ПДД три раза. На момент происшествия он был не пьян. Водитель пояснил, что девушка вышла на пешеходный переход неожиданно. Он начал тормозить, но не успел.

В отношении автомобилиста составили протокол по двум административным статьям. На месте были опрошены свидетели событий. Проводится проверка.

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#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#Свердловская область#ГИБДД#Пешеход#Девушка#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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